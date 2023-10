Wie das James Webb-Weltraumteleskop unser Verständnis des Universums neu schreibt

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) hat seit seinem ersten Blick in das ferne Universum erstaunliche Entdeckungen gemacht. Seine Tieffeldbeobachtungen haben eine Fülle heller Galaxien offenbart und unsere bisherigen Annahmen über das frühe Universum in Frage gestellt. Das JWST hat das erste wissenschaftliche Vollfarbbild mit mehreren Wellenlängen des Galaxienhaufens SMACS 0723 aufgenommen, das zum tiefsten Bild wurde, das jemals vom ultrafernen Universum aufgenommen wurde. In diesem Bild wurden 87 Kandidaten für extrem weit entfernte Galaxien identifiziert, die auf eine weitere Bestätigung ihrer Entfernung warten.

Das Vorhandensein dieser hellen Galaxien zu solch frühen Zeiten stellt für Astronomen ein Problem dar, da unsere aktuellen kosmologischen Modelle ihre Existenz nicht vorhergesagt haben. Diese Galaxien waren größer, heller und zahlreicher als erwartet. Die beispiellosen Ansichten von JWST haben die Grenzen der Beobachtung erweitert und sogar bodengestützte Teleskope und das Hubble-Weltraumteleskop übertroffen.

Ein faszinierender Aspekt dieser Entdeckungen sind die Auswirkungen auf die galaktische Helligkeit und Sternmasse. Typischerweise korreliert die Helligkeit einer Galaxie mit ihrer Sternmasse. Unter Sternmasse versteht man die Menge an Masse innerhalb einer Galaxie, die den Sternen zugeschrieben wird. Die Beobachtungen des JWST der Südlichen Pinwheel-Galaxie oder Messier 83 enthüllten Regionen mit aktiver Sternentstehung, in denen ultraviolettes Licht, das von heißen, blauen Sternen erzeugt wird, Übergänge in Wasserstoffatomen verursacht. Diese Regionen erschienen rosa, was auf die Entstehung neuer Sterne hinweist.

Ein noch immer ungelöstes Rätsel ist das Fehlen der „ersten Sterne“, von denen angenommen wird, dass sie heller und blauer sind als moderne Sterne. Diese als Sterne der Population III bekannten Sterne bestehen ausschließlich aus den Elementen, die während des heißen Urknalls entstanden sind. Obwohl sie noch nicht direkt beobachtet oder bestätigt wurden, besteht die Hoffnung, dass das JWST diese schwer fassbaren Sterne irgendwann entdecken wird.

Die unerwartete Helligkeit und Häufigkeit dieser frühen Galaxien kann teilweise auf die Leistung der JWST-Optik zurückgeführt werden. Dank der beispiellosen Sauberkeit beim Bau und Start bietet die makellose Optik des Teleskops hellere und schärfere Ansichten als erwartet. Darüber hinaus ermöglichen die hochauflösenden Simulationen, die bei der Untersuchung der Struktur des Universums verwendet werden, den Wissenschaftlern, sich auf anfängliche seltene Überdichten zu konzentrieren, die eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Galaxien spielen.

Das James Webb-Weltraumteleskop prägt mit seinen bemerkenswerten Entdeckungen weiterhin unser Verständnis des Universums. Indem es die Grenzen der Beobachtung verschiebt und bestehende Modelle in Frage stellt, offenbart es neue Erkenntnisse über die frühesten Stadien der Galaxienentstehung und die Natur des Universums selbst.

