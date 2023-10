Ein erster Blick auf JWST-Beobachtungen enthüllt spektrale Merkmale in massearmen stellaren Lebenszyklusobjekten

By

Eine kürzlich mit dem James Webb Space Telescope (JWST) durchgeführte Studie hat einen ersten Einblick in die nahinfrarotspektroskopischen Beobachtungen von sieben Objekten entlang des Lebenszyklus massearmer Sterne gegeben. Die Beobachtungen, die Teil des JWST-Programms 1591 sind, konzentrierten sich auf Ziele mit Emission von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), einem häufigen Merkmal in astrophysikalischen Umgebungen.

Die aus einer kreisförmigen Öffnung extrahierten Spektren zeigten eine Vielzahl von Merkmalen, darunter den 3-μm-PAH-Komplex, das PAH-Kontinuum sowie atomare und molekulare Emissionslinien von Spezies wie Wasserstoff, Helium und CO. Das Vorhandensein von CO2- und H2O- Es wurde auch eine Eisabsorption sowie eine CO-Emission beobachtet.

Die Studie konzentrierte sich insbesondere auf die helle Position einer Photodissoziationsregion (PDR) in M17. Die Forscher identifizierten ein PAH-Merkmal mit einer Mitte bei 3.29 μm, das der CH-Strecke des Moleküls entspricht. Sie fanden auch Hinweise auf ein mögliches aliphatisches deuteriertes PAH-Merkmal mit einem Zentrum bei 4.65 μm. Das aromatische Gegenstück zu diesem Merkmal wurde jedoch nicht beobachtet.

Darüber hinaus ergab die Studie ein PAH-Kontinuum, das von etwa 1 auf 3.2 μm anstieg, mit einem deutlichen Intensitätssprung bei 3.6 μm. Erhebungen bei 3.8, 4.04 und 4.34 μm fügten dem Kontinuum weitere Struktur hinzu. Das Vorhandensein einer CO2-Absorption wurde identifiziert und mit H2O:CO2-Eis bei einer Temperatur von 10 K abgeglichen.

Darüber hinaus untersuchte die Studie das Populationsdiagramm von molekularem Wasserstoff und fand Hinweise auf UV-gepumptes Gas bei Temperaturen über 2200 K. Die Wasserstoff-Pfund-Reihe, die Emissionslinien darstellt, die aus Übergängen zwischen Energieniveaus resultieren, wurde in den Niveaus 10 bis über 30 beobachtet .

Insgesamt liefert diese vorläufige Analyse der JWST-Beobachtungen wertvolle Einblicke in die spektralen Eigenschaften von Objekten im Lebenszyklus massearmer Sterne. Weitere Analysen und Untersuchungen dieser Merkmale sowie der anderen Ziele sind für zukünftige Veröffentlichungen geplant.

