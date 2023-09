Das James Webb-Weltraumteleskop beobachtet die frühesten Galaxien

By

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) hat die Mission, die Entstehung, Entwicklung und Zusammensetzung der ersten Galaxien im Universum zu beobachten und zu untersuchen. Während Astronomen mehr Daten vom JWST sammeln, beginnen sie, einige der allerersten und frühesten Galaxien zu sehen.

Eine kürzlich von dänischen Forschern in Nature Astronomy veröffentlichte Studie zeigt, dass sich diese frühen Galaxien noch im Entstehungsprozess befinden. Die Studie konzentriert sich auf 16 der frühesten jemals beobachteten Galaxien, und die Beobachtungen zeigen, dass die chemische Häufigkeit in diesen Galaxien nur ein Viertel derjenigen beträgt, die in später entstandenen Galaxien beobachtet wird.

Laut den Forschern deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass diese frühen Galaxien immer noch eng mit dem intergalaktischen Medium verbunden sind und kontinuierlich unberührtes Gas erhalten, was ihre Metallhäufigkeit verringert. Dies steht im Gegensatz zum aktuellen Modell der Galaxienentwicklung, bei dem ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der gebildeten Sterne und der Menge der vorhandenen schweren Elemente besteht.

Die Forscher weisen darauf hin, dass diese Ergebnisse nicht völlig überraschend sind, da theoretische Modelle der Galaxienentstehung dieses Phänomen vorhergesagt haben. Seine Beobachtung bestätigt jedoch diese Modelle und liefert Einblicke in die frühesten Stadien der Galaxienentstehung.

Während diese Studie wertvolle Erkenntnisse liefert, warten die Astronomen sehnsüchtig auf größere und umfassendere Beobachtungen, die derzeit vom JWST durchgeführt werden. Sie erwarten, dass diese bevorstehenden Daten ein klareres Verständnis dafür liefern werden, wie Galaxien und die ersten Strukturen in den ersten Milliarden Jahren nach dem Urknall entstanden sind.

Quellen: Nature Astronomy, Universe Today