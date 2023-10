Quarz-Nanokristalle in der oberen Atmosphäre des Exoplaneten entdeckt

By

Eine aktuelle Studie mit Daten des James-Webb-Weltraumteleskops hat das Vorhandensein von Quarz-Nanokristallen in der oberen Atmosphäre des Exoplaneten WASP-17 b identifiziert. Dieser Exoplanet, der etwa 1,324 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt, wird aufgrund seiner kurzen Umlaufzeit und extremen Temperaturen als „bauschiger“ heißer Jupiter eingestuft. Die Entdeckung von Quarz in der Atmosphäre des Exoplaneten ist einzigartig, da frühere Beobachtungen stattdessen das Vorhandensein von Magnesium-reichen Silikaten gezeigt haben.

Die in der Atmosphäre von WASP-17 b gefundenen Quarz-Nanokristalle haben einen Durchmesser von nur 10 Nanometern und sind damit deutlich kleiner als die auf der Erde gefundenen Quarzkristalle. Die hohen Temperaturen und niedrigen Drücke in der Atmosphäre des Exoplaneten ermöglichen die direkte Bildung fester Kristalle aus Gas, ohne dass eine flüssige Phase durchlaufen werden muss.

WASP-17 b ist auch für seine retrograde Umlaufbahn und seinen Status als einer der schwächsten Exoplaneten bekannt, die jemals gefunden wurden. Der Planet hat eine kleinere Masse als Jupiter, aber ein viel größeres Volumen, und seine Zusammensetzung besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium.

Forscher arbeiten immer noch daran, die Menge an Quarz in der Atmosphäre von WASP-17 b und die Aktivität der Wolken zu bestimmen. Das Vorhandensein dieser Quarz-Nanokristalle könnte wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung exoplanetarer Atmosphären liefern.

Diese Studie wurde im Rahmen des Webb Guaranteed Time Observation-Programms und der Tiefenaufklärung von Exoplanetenatmosphären mithilfe von Multi-Instrumenten-Spektroskopie-Untersuchungen durchgeführt. Ziel dieser Untersuchungen ist es, detaillierte Analysen von Exoplaneten verschiedener Klassen durchzuführen, um unser Verständnis dieser fernen Welten zu verbessern.

