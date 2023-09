Verschiedene genetische Unterschiede fördern die Wildblumenvariation bei Bestäubungssyndromen

By

Eine neue Studie der University of South Carolina hat sich mit den genetischen Unterschieden befasst, die je nach Bestäuber zu unterschiedlichen Eigenschaften von Wildblumen führen. Wildblumen haben einzigartige Eigenschaften entwickelt, die als „Bestäubungssyndrome“ bekannt sind und auf bestimmte Bestäuber wie Insekten oder Vögel abzielen.

Die Forschung konzentrierte sich auf die Gattung Penstemon, insbesondere auf die nordamerikanischen Wildblumenarten. Die meisten Penstemon-Arten haben breite, blaue Blüten, die als Landeplätze für Bienen dienen. Die Evolution hat jedoch dazu geführt, dass einige Arten schmale, rote, röhrenförmige Blüten entwickelt haben, die stattdessen Kolibris anlocken. Diese Konvergenz der Blütensyndrome von der Bienen- bis zur Kolibribestäubung ist innerhalb der Gattung Penstemon bemerkenswert, da mindestens 20 Abstammungslinien diese Merkmale entwickeln.

Um die genetische Grundlage dieser unterschiedlichen Bestäubungssyndrome zu erforschen, sequenzierte das Team die DNA von 229 Pflanzen aus drei verwandten Arten innerhalb der Gattung Penstemon: P. neomexicanus und P. virgatus (bienenbestäubt) und P. barbatus (kolibrisbestäubt).

Die Forscher fanden heraus, dass es trotz der erheblichen Unterschiede in den Blütenmerkmalen nur wenige genetische Unterschiede zwischen P. barbatus und seinen bienenbestäubten Verwandten gab. Darüber hinaus wiesen Pflanzen aus demselben geografischen Gebiet unabhängig von der Art eine größere genetische Ähnlichkeit auf, was auf eine genetische Vermischung zwischen Wildblumen schließen lässt, die sowohl für die Bestäubung durch Bienen als auch für Kolibris geeignet sind.

Die Studie ergab jedoch 21 Stellen im Genom, die sich bei Arten mit unterschiedlichen Bestäubern durchweg unterschieden. Diese genetischen Varianzen befanden sich in der Nähe von Genomregionen, die die Blütenfarbe, -breite und das Nektarvolumen bestimmen – Merkmale, die für verschiedene Bestäubungssyndrome spezifisch sind. Dieser Befund deutet auf eine erhöhte Hybridisierungswahrscheinlichkeit und die Störung komplementärer Blütenmerkmale hin, was zu Hybriden mit geringerem Erfolg führt.

Zusammenfassend liefert die Studie Hinweise auf gelegentliche Hybridisierungen zwischen benachbarten, von Bienen und Kolibris bestäubten Penstemon-Arten, was auf einen starken Selektionsdruck hinweist, um Blütenmerkmale beizubehalten, die an die einzelnen Bestäubertypen angepasst sind. Trotz der deutlichen visuellen Unterschiede zwischen Bienen- und Kolibri-bestäubten Arten unterscheiden sie sich nur in wenigen genetischen Regionen.

Die Forschung wurde in der Zeitschrift PLoS Biology veröffentlicht.

