Können DNA und Proteine ​​wirklich Millionen von Jahren überleben?

In den letzten Jahren besteht ein wachsendes Interesse an der Möglichkeit, ausgestorbene Arten aus der Antike wiederzubeleben. Filme wie „Jurassic Park“ haben unsere Fantasie beflügelt, aber ist an dem Konzept, lange verlorene Kreaturen zurückzubringen, etwas Wahres dran? Die Wissenschaft hinter dieser Idee hat viele Wendungen genommen und wird unter Wissenschaftlern immer wieder diskutiert. Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution veröffentlicht wurde, bietet jedoch neue Einblicke in das Überleben antiker Moleküle in Fossilien.

Die detailliertesten Informationen über die genetische Ausstattung eines Organismus stammen aus seiner DNA. Aber DNA ist unglaublich fragil und zerfällt nach dem Tod schnell. Dennoch gab es Berichte über DNA- und Proteinfunde in Fossilien, was die Hoffnung auf die Möglichkeit realer Jurassic-Park-Szenarien weckte. Allerdings müssen Wissenschaftler noch konkrete Beweise dafür finden, dass DNA mehrere zehn Millionen Jahre überleben kann.

Proteine ​​hingegen können potenziell länger überleben als DNA. Forscher haben versteinerte Proteine ​​entdeckt, beispielsweise intakte Aminosäuresequenzen von Kollagen, die mehrere Millionen Jahre alt sind. Es wird jedoch nicht erwartet, dass große Proteinfragmente so lange überleben wie kleinere, was in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Skepsis hervorruft.

Dennoch haben neuere Studien überzeugende Beweise für das Überleben von Proteinresten in Fossilien erbracht. Fortschrittliche Analysemethoden und innovative Ansätze werfen Licht auf die Struktur von Proteinen, die in alten Geweben konserviert sind. Ein solcher Ansatz beinhaltet die Verwendung eines fokussierten Licht- und Röntgenstrahls zur Bestrahlung von Proben und zum Nachweis chemischer Bindungen, wodurch wertvolle Informationen über Proteinstrukturen bereitgestellt werden.

Eine aktuelle Studie konzentrierte sich auf einen 125 Millionen Jahre alten gefiederten Dinosaurier namens Sinornithosaurus. Die Analyse ergab reichlich gewellte Proteinstrukturen, ähnlich denen, die man in modernen Federn findet. Spiralförmige Proteinstrukturen, die auf ein anderes Protein namens Alpha-Keratin hinweisen, waren in geringeren Mengen vorhanden. Weitere Experimente zeigten, dass Erhitzen dazu führen kann, dass sich gewellte Proteinstrukturen auflösen und spiralförmige Strukturen bilden, was darauf hindeutet, dass spiralförmige Proteine ​​in Fossilien Artefakte des Fossilisierungsprozesses sein könnten.

Während diese Ergebnisse darauf hindeuten, dass Spuren von Proteinen Hunderte Millionen Jahre überleben können, bleibt die Aussicht auf die Wiederbelebung von Arten aus intakter DNA im Bereich der Science-Fiction. Die DNA-Fragmente, die möglicherweise in Dinosaurierfossilien gefunden werden könnten, wären wahrscheinlich kurz und würden nur begrenzte Informationen über die Art liefern. Darüber hinaus ist die Validierung der Authentizität dieser seltenen DNA-Fragmente eine technologische Herausforderung, die die Forscher noch bewältigen müssen.

Dennoch führen Fortschritte bei Laborprotokollen und Fossilisierungsexperimenten zu genaueren Interpretationen von Fossilien und ebnen den Weg für weitere Studien antiker Moleküle. Während Wissenschaftler dieses faszinierende Gebiet weiter erforschen, könnte sich unser Verständnis über das Überleben von DNA und Proteinen in Fossilien verändern und neue Einblicke in die Entwicklung des Lebens auf der Erde bieten.

