Neue Einblicke in die Ernährungsgewohnheiten fleischfressender Dinosaurier

Eine aktuelle Forschungsstudie von Roberto Lei von der Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia hat faszinierende neue Erkenntnisse über die Ernährungsgewohnheiten fleischfressender Dinosaurier in Nordamerika geliefert. Die Studie, die sich auf Bissspuren konzentrierte, die auf den Knochen riesiger Sauropoden gefunden wurden, stellt die weit verbreitete Annahme in Frage, dass Tyrannosaurier die wichtigsten Raubtiere waren, die diese Spuren hinterließen.

Stattdessen beleuchtet die Studie die Rolle anderer großer Fleischfresser in der Morrison-Formation, einer geologischen Formation aus der Oberjurazeit. Forscher entdeckten 68 Sauropodenknochen mit deutlichen Bissspuren von Theropodendinosauriern. Diese Bissspuren zeigten keine Anzeichen einer Heilung, was darauf hindeutet, dass sie entweder das Ergebnis eines tödlichen Angriffs oder einer Obduktion waren.

Darüber hinaus fand die Studie ähnliche Abnutzungsmuster an den Zähnen von Theropoden der Morrison-Formation wie bei Tyrannosauriern, was auf eine häufigere Beteiligung am Knochenbeißen hinweist als bisher angenommen. Die Identifizierung der spezifischen Theropodenarten, die für diese Bissspuren verantwortlich sind, bleibt jedoch aufgrund der Anwesenheit mehrerer potenzieller Raubtiere eine Herausforderung.

Dr. David Hone von der Queen Mary University of London, der korrespondierende Autor der Studie, betonte die Bedeutung dieser Ergebnisse. Er erklärte, dass diese neue Forschung uns hilft, die ökologischen Beziehungen zwischen Dinosauriern während der Jurazeit besser zu verstehen und zeigt, dass die Ernährungsgewohnheiten der größeren Fleischfresser denen der Tyrannosaurier ähnlicher waren als bisher angenommen. Die Studie trägt zur fortlaufenden Rekonstruktion des Verhaltens dieser alten Tiere bei.

Durch die Konzentration auf Biss- und Zahnspuren haben Wissenschaftler faszinierende Aspekte des Lebens von Dinosauriern aufgedeckt und Licht auf die Interaktionen zwischen einigen der größten Lebewesen der Erde geworfen.

FAQ

F: Was ist das Hauptergebnis der Studie?

A: Das wichtigste Ergebnis der Studie ist, dass neben Tyrannosauriern auch andere große Fleischfresser dafür verantwortlich waren, Bissspuren auf den Knochen riesiger Sauropodendinosaurier in der Morrison-Formation zu hinterlassen.

F: Wie haben die Forscher den Ursprung der Bissspuren ermittelt?

A: Die Forscher untersuchten 68 Sauropodenknochen aus der Morrison-Formation und identifizierten deutliche Bissspuren von Theropodendinosauriern. Sie beobachteten auch ähnliche Abnutzungsmuster an den Zähnen von Theropoden der Morrison-Formation, was darauf hindeutet, dass sie am Knochenbeißen beteiligt waren.

F: Was lässt die fehlende Heilung der Bissspuren vermuten?

A: Die fehlende Heilung der Bissspuren deutet darauf hin, dass sie entweder durch einen tödlichen Angriff verursacht wurden oder das Ergebnis einer Obduktion waren.

F: Welche Theropodenart hat die Bissspuren hinterlassen?

A: Die Identifizierung der spezifischen Theropodenarten, die für die Bissspuren verantwortlich sind, bleibt aufgrund der Anwesenheit mehrerer potenzieller Raubtiere in der Morrison-Formation eine Herausforderung.

F: Welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse?

A: Diese Erkenntnisse tragen zu unserem Verständnis der ökologischen Beziehungen zwischen Dinosauriern in der Jurazeit bei und zeigen, dass die Ernährungsgewohnheiten der größeren Fleischfresser denen der Tyrannosaurier näher waren als bisher angenommen. Sie helfen uns, das Verhalten dieser alten Tiere zu rekonstruieren.

(Quelle: PeerJ Life & Environment)