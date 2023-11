Neue Entdeckung: Jupiters überraschende Farbpalette

Das Hubble-Weltraumteleskop hat kürzlich ein faszinierendes Bild von Jupiter aufgenommen, das den Gasriesen in einer unerwarteten Pastellpalette zeigt. Dieses in ultraviolettem Licht aufgenommene Farbkompositionsbild bietet eine einzigartige Perspektive auf die Atmosphäre des Jupiter und enthüllt ein bemerkenswertes Merkmal – den Großen Roten Fleck, der blau erscheint.

Die faszinierende Veränderung des Farbtons des Großen Roten Flecks im ultravioletten Spektrum ist auf Dunstwolken in großen Höhen zurückzuführen, die in dem massiven Sturmsystem vorhanden sind. Diese Nebel absorbieren ultraviolette Photonen und verhindern so deren Reflexion zurück zur Erde. Wissenschaftler der NASA beabsichtigen, mithilfe von Daten aus dem Hubble-Vorschlag, der sich auf die Supersturmsysteme des Jupiter konzentriert, dieses ultraviolette Bild zu nutzen, um die komplexen Strukturen tiefer Wasserwolken in der Atmosphäre des Jupiter zu untersuchen und zu kartieren.

Ultraviolettes Licht, das sich durch seine kurzen Wellenlängen und seine hohe Energie auszeichnet, deckt verborgene Phänomene auf, die außerhalb des menschlichen Sichtbereichs liegen. Es ermöglicht Astronomen, das von heißen, jungen Sternen emittierte Licht zu beobachten, das normalerweise von galaktischem Staub verdeckt wird. Darüber hinaus liefert ultraviolettes Licht wichtige Informationen über die Zusammensetzung, Dichte und Temperatur interstellarer Materie.

Im Jahr 2020 wurde mit dem Hubble-Weltraumteleskop eine weitere bemerkenswerte Aufnahme des Jupiter unter Nutzung mehrerer Wellenlängen, einschließlich Ultraviolett, aufgenommen. Die Kombination aus Nahinfrarot-Bildgebung und Ultraviolett-Beobachtungen bietet einen umfassenden und panchromatischen Einblick in die Höhen und die Verteilung von Jupiters Dunst und Partikeln. Dies verbessert die von Hubble aufgenommenen Bilder mit sichtbarem Licht weiter und zeigt die sich ständig ändernden Wolkenmuster.

Die Veröffentlichung dieses Bildes fällt mit zwei bedeutenden Ereignissen auf Jupiters Himmelsreise zusammen. Erstens erreichte Jupiter am 1. und 2. November 2023 sein Perigäum, seinen erdnächsten Punkt, mit einer Entfernung von etwa 595 Millionen km (370 Millionen Meilen) zwischen unserem Planeten und dem Gasriesen. Anschließend kam es am 2. und 3. November 2023 zu einer Opposition, die die Ausrichtung von Jupiter, Erde und Sonne markierte. Eine solche Konfiguration bietet Sternguckern eine ideale Gelegenheit, Jupiter zu beobachten, der abends leicht als helles Objekt am Osthimmel zu erkennen ist. Selbst mit bescheidenen Teleskopen oder Ferngläsern kann man die vier größten Jupitermonde beobachten, von denen drei größer als der Erdmond sind, wobei der bemerkenswerte Ganymed der größte natürliche Satellit unseres Sonnensystems ist.

Erleben Sie den atemberaubenden Kosmos, während Jupiter sein wahres Gesicht enthüllt, ein gemaltes Meisterwerk am Nachthimmel.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist ultraviolettes Licht?

Ultraviolettes Licht bezieht sich auf kurze Lichtwellenlängen, die eine hohe Energie besitzen, aber außerhalb des menschlichen Sehbereichs liegen. Es kann verborgene Phänomene wie das von jungen Sternen emittierte Licht aufdecken und wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung, Dichte und Temperatur interstellarer Materie liefern.

2. Warum erscheint der Große Rote Fleck im ultravioletten Bild des Jupiter blau?

Der Große Rote Fleck auf Jupiter erscheint im ultravioletten Bild blau, da innerhalb des Sturmsystems Dunstwolken in großen Höhen vorhanden sind. Diese Nebel absorbieren ultraviolette Photonen und verhindern so, dass sie zur Erde zurückreflektiert werden.

3. Welche Bedeutung hat es, wenn Jupiter das Perigäum und die Opposition erreicht?

Das Erreichen des Perigäums bedeutet, dass Jupiter der Erde am nächsten kommt, was bessere Beobachtungen ermöglicht. Zur Opposition kommt es, wenn Jupiter, Erde und Sonne in einer Linie stehen. Das macht es zu einem idealen Zeitpunkt, um den Gasriesen selbst mit kleinen Teleskopen oder Ferngläsern zu beobachten.