Jupiterähnliche Planeten könnten in der Nähe sonnenähnlicher Sterne häufig vorkommen

Eine aktuelle Studie legt nahe, dass Jupiter-ähnliche Planeten im interplanetaren Raum in der Nähe unseres Sonnensystems häufig vorkommen könnten, insbesondere in der Nähe von Sternen, die unserer eigenen Sonne ähneln. Sollte sich diese Hypothese bestätigen, wäre dies ein Hinweis darauf, dass die Architektur unseres Sonnensystems nicht so selten ist wie bisher angenommen.

Zuvor gab es zwei führende Theorien über die Umgebung, in der unser Sonnensystem entstand. Eine Theorie besagte, dass eine nahegelegene Supernova-Explosion zu einer metallreichen Umgebung führte, die Schwermetalle in unser junges Sonnensystem einbrachte. Die andere Theorie besagt, dass sich unsere Sonne aus einer Molekülwolke aus Gas und Staub in einer Umgebung geringer Dichte gebildet hat.

Die Entdeckung jupiterähnlicher Gasriesen neben anderen sonnenähnlichen Sternen im nahegelegenen Kosmos liefert jedoch neue Unterstützung für die letztere Theorie. Raffaele Gratton, der Hauptautor der Studie, erklärt, dass umfangreichere Studien in der Zukunft die Ursprünge unseres Sonnensystems weiter klären könnten.

Um zu diesen Schlussfolgerungen zu gelangen, analysierten Gratton und seine Kollegen Daten der β Pic Moving Group (BPMG), einem nahe gelegenen Sternhaufen. Etwa 30 dieser Sterne, die 0.8-mal massereicher als die Sonne sind, beherbergen wahrscheinlich jupiterähnliche Planeten in stabilen Umlaufbahnen. Dieser Befund ist überraschend, da diese Sterne nur 20 Millionen Jahre alt sind, viel jünger als unsere eigene Sonne.

Die Erforschung dieser Planeten ist eine Herausforderung, da sie ihre Sterne in großen Entfernungen umkreisen und es Jahrzehnte dauert, bis sie eine Umlaufbahn durchlaufen haben. Um diese Planeten zu entdecken, müssen Teleskope mehrere Jahrzehnte lang Daten sammeln, um einen Transit zu beobachten, der auftritt, wenn ein Planet vor seinem Stern vorbeizieht.

Obwohl es immer noch Schwierigkeiten gibt, bestimmte Planetentypen außerhalb unseres Sonnensystems zu entdecken, hebt die Studie die Fortschritte hervor, die bei der Identifizierung massiver jupiterähnlicher Planeten erzielt wurden. Die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Forschung wirft neues Licht auf die Entstehung von Planetensystemen um sonnenähnliche Sterne.

