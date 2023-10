Neues Bild der NASA-Sonde Juno zeigt unheimliches Gesicht auf Jupiter

Bei einem kürzlichen Vorbeiflug am Jupiter gelang es der NASA-Raumsonde Juno, ein erschreckendes Bild aufzunehmen, das ein gruseliges Gesicht auf dem Gasriesen zu zeigen scheint. Das am 7. September aufgenommene Foto zeigt eine Region namens Jet N7 in den nördlichen Ausläufern des Jupiter und zeigt ein beunruhigendes, längliches Gesicht, das aus wirbelnden Wolken und turbulenten Stürmen besteht. Diese rechtzeitige Entdeckung ist zu einem entzückenden Halloween-Leckerbissen für Weltraumbegeisterte geworden.

Das Bild wurde während Junos 54. naher Begegnung mit Jupiter aus einer Entfernung von etwa 4,800 Meilen (7,700 Kilometern) und einem Breitengrad von etwa 69 Grad nördlicher Breite aufgenommen. Das Bild wurde entlang des Jupiter-Terminators fotografiert, der die Grenze zwischen der Tag- und der Nachtseite des Planeten markiert. Es zeigt Jupiter, wie er im dunklen Hintergrund des Weltraums verschwindet.

Während die NASA Parallelen zwischen dem unheimlichen Gesicht und einem kubistischen Porträt zog und damit den legendären Künstler Pablo Picasso an seinem 142. Geburtstag ehrte, erkannte sie auch das Phänomen der Pareidolie an. Pareidolie ist die Tendenz des Menschen, erkennbare Formen, wie zum Beispiel Gesichter, in zufälligen Mustern wahrzunehmen. In diesem Fall eigneten sich Jupiters wirbelnde Wolken perfekt für Pareidolie und ermöglichten es den Beobachtern, einen Blick auf etwas zu erhaschen, das wie ein stirnrunzelndes menschliches Gesicht aussieht, das hinter einer Tür hervorlugt.

Das Bild selbst wurde vom Bürgerwissenschaftler Vladimir Tarasov unter Verwendung von Rohdaten von Junos JunoCam-Instrument verarbeitet. Die NASA betont die Bedeutung der Beteiligung der Öffentlichkeit an der Analyse der riesigen Datenmengen, die von der Raumsonde gesammelt werden, und macht Junos Bilder zur öffentlichen Prüfung verfügbar.

Dieses Bild zeigt nicht nur die eindringliche Schönheit Jupiters, sondern bietet auch wertvolle Einblicke in die atmosphärischen Prozesse des Planeten. Der niedrige Winkel des Sonnenlichts hebt die komplizierte Topographie der Region hervor und hilft Wissenschaftlern bei ihrem Streben nach einem tieferen Verständnis der atmosphärischen Dynamik des Jupiter.

FAQ:

F: Was ist Jet N7?

A: Jet N7 ist eine Region in den nördlichen Ausläufern des Jupiter, die für ihre wirbelnden Wolken und turbulenten Stürme bekannt ist.

F: Wie wurde das Bild verarbeitet?

A: Das Bild wurde vom Bürgerwissenschaftler Vladimir Tarasov unter Verwendung von Rohdaten von Junos JunoCam-Instrument verarbeitet.

F: Was ist Pareidolie?

A: Pareidolie ist das Phänomen, bei dem Personen erkennbare Muster, wie z. B. Gesichter, in zufälligen oder mehrdeutigen Reizen wahrnehmen.