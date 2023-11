Neue Horizonte für Saft: Erkundung der Geheimnisse der Jupitermonde

By

Die Raumsonde Juice der ESA hat kürzlich im Rahmen ihrer achtjährigen Reise zum Jupitersystem ein bedeutendes Manöver durchlaufen. Mithilfe ihres Haupttriebwerks passte die Raumsonde ihre Umlaufbahn um die Sonne an, um sich für eine doppelte Schwerkraftunterstützung zwischen Erde und Mond im nächsten Sommer zu positionieren, ein einzigartiges Manöver dieser Art. Dieses Manöver verbrauchte fast 10 % der Treibstoffreserven der Raumsonde und stellt die erste Stufe eines zweiteiligen Manövers dar, bei dem Juices Haupttriebwerk bis zu seiner Ankunft im Jupitersystem im Jahr 2031 möglicherweise zum letzten Mal eingesetzt wird.

Juice, kurz für Jupiter Icy Moons Explorer, wurde im April 2023 von der ESA vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana gestartet. Die Mission der Raumsonde besteht darin, detaillierte Beobachtungen des Jupiter und seiner drei großen Monde Ganymed, Callisto und Europa durchzuführen. Juice wird jedoch erst 2031 mit der Untersuchung des Jupitersystems beginnen, wenn es endlich eintrifft. Die lange Reise zum Jupiter ist nicht nur auf die Entfernung zwischen der Erde und dem Gasriesen zurückzuführen, sondern auch auf die Notwendigkeit, die erhebliche Anziehungskraft der Sonne zu überwinden.

Missionen zu entfernten Planeten wie Juice nutzen schwerkraftunterstützte Manöver, um Treibstoff zu sparen. Bei diesen Manövern schwingt man sich durch die Gravitationsfelder verschiedener Planeten, um Energie zu gewinnen. Der erste Schub von Juice wird durch einen Vorbeiflug am Mond im August 2024 erfolgen, gefolgt von einem Vorbeiflug an der Erde. Um diese Schwerkraftunterstützung zu maximieren, muss Juice das Erde-Mond-System mit präzisem Timing, Geschwindigkeit und Richtung erreichen. Das jüngste Manöver, das 363 kg Treibstoff verbrauchte, war entscheidend für die Ausrichtung von Juices Flugbahn auf die bevorstehenden Vorbeiflüge.

Der erfolgreiche Abschluss beider Phasen dieses Manövers bedeutet, dass das Haupttriebwerk von Juice möglicherweise nicht mehr benötigt wird, bis es im Jahr 2031 in die Umlaufbahn um Jupiter eintritt. Für kleinere Flugbahnanpassungen wird sich Juice in der Zwischenzeit auf seine kleineren Triebwerke verlassen. Während ihrer Reise zum Jupiter wird die Raumsonde vollständig mit wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet sein, da sie ihr Haupttriebwerk nicht erneut nutzen muss, was den Gesamttreibstoffbedarf reduziert.

Juices Erforschung des Jupitersystems verspricht viel, die Geheimnisse dieser faszinierenden Himmelskörper zu lüften. Durch die Nutzung einzigartiger schwerkraftunterstützter Manöver und strategischer Triebwerksverbrennungen ebnet die Raumsonde Juice der ESA den Weg für bahnbrechende Entdeckungen in den kommenden Jahren.

Häufig gestellte Fragen:

F: Wie lange wird es dauern, bis Juice Jupiter erreicht?

A: Juice wird voraussichtlich im Jahr 2031 im Jupitersystem eintreffen, etwa acht Jahre nach seinem Start.

F: Warum benötigt Juice ein Schwerkraftunterstützungsmanöver?

A: Schwerkraftunterstützungsmanöver ermöglichen es Raumfahrzeugen, Treibstoff zu sparen, indem sie die Anziehungskraft von Planeten nutzen, um an Geschwindigkeit zu gewinnen und ihre Flugbahn anzupassen.

F: Was wird Juice während seiner Mission zum Jupiter untersuchen?

A: Juice wird sich auf detaillierte Beobachtungen des Jupiter und seiner drei großen Monde Ganymed, Callisto und Europa konzentrieren, mit besonderem Schwerpunkt auf der Untersuchung ihrer Natur und potenziellen Bewohnbarkeit.

F: Was ist der Zweck des jüngsten Manövers von Juice?

A: Das Manöver war notwendig, um die Flugbahn von Juice für eine Unterstützung der doppelten Schwerkraft zwischen Erde und Mond im nächsten Sommer auszurichten, die die Geschwindigkeit des Raumfahrzeugs erheblich steigern wird.

F: Wie wird Juice während seiner Reise zum Jupiter mit Flugbahnanpassungen umgehen?

A: Bis zur Ankunft am Jupiter im Jahr 2031 wird sich Juice für kleinere Flugbahnkorrekturen in erster Linie auf seine kleineren Triebwerke verlassen, nachdem die letzte Triebwerkszündung beim Anflug auf die Erde im Mai 2024 abgeschlossen wurde.