Die Gewinner des Astronomiefotografen des Jahres präsentieren die Wunder des Universums

Die Gewinner des jährlichen Wettbewerbs „Astronomiefotograf des Jahres“, der vom Royal Observatory Greenwich ausgerichtet wird, wurden bekannt gegeben. Die diesjährige Fotoauswahl bietet einen atemberaubenden Einblick in die Weite und Schönheit unseres Universums. Von leuchtenden Nebeln bis hin zu atemberaubenden Ansichten von Himmelskörpern fangen diese Bilder die beeindruckenden Aspekte des Weltraums ein.

Eines der bemerkenswerten Bilder, das die Kategorie „Jung“ gewann, ist der Laufende Hühnernebel, auch bekannt als IC2944. Dieses farbenfrohe und mit Sternen gesprenkelte Foto fasziniert den Betrachter durch seine lebendige Darstellung.

Ein weiteres Highlight ist der Rosettennebel (NGC 2337), ein hochgelobtes Bild, das mit einem Teleskop in der Stadt Changzhou, China, aufgenommen wurde. Dieser etwa 5,000 Lichtjahre entfernte Nebel hat einen beeindruckenden Durchmesser von 130 Lichtjahren.

Der Mond steht auch in mehreren Gewinnerbildern im Rampenlicht. Ein hochgelobtes Foto fängt den Transit des Mondes am Nachthimmel ein und zeigt seine wechselnden Farben von einem tiefen Rostrot zu einem leuchtenden Weißgelb. Ein weiteres Bild zeigt den Mars, der hinter dem Mond hervorlugt, wodurch ein auffälliger Kontrast zwischen dem roten Planeten und dem Erdtrabanten entsteht.

Die Plejaden, auch bekannt als die Sieben Schwestern, erstrahlen auf einem Zweitplatzierten-Foto in leuchtendem Glanz. Diese markante Ansammlung heller, blauer Sterne im Sternbild Stier ist von der Erde aus mit bloßem Auge zu erkennen.

Der Wettbewerb konzentriert sich nicht nur auf Himmelsobjekte. Es umfasst auch Kategorien wie Skyscapes und People & Space. Ein Gewinnerbild in der Kategorie „Skyscapes“ zeigt große Sprites, die sich in Richtung der schneebedeckten Himalaya-Berge erstrecken. Sprites sind spektakuläre elektrische Entladungen, die hoch über Gewitterwolken auftreten.

Die Gewinner in der Kategorie „Planeten, Kometen und Asteroiden“ zeigen atemberaubende Ansichten von Venus und Jupiter. Das Gewinnerbild in der Kategorie „Unsere Sonne“ zeigt eine gewaltige Sonneneruption auf der Sonnenoberfläche, während das Zweitplatzierte die Sonne in umgekehrten Polarkoordinaten zeigt, wodurch ein einzigartiges feuriges Erscheinungsbild entsteht.

In der Kategorie „Unser Mond“ fängt das Gewinnerbild den letzten Vollmond des Jahres 2022 ein, dessen Mondkorona durch die Beugung des Mondlichts in der Erdatmosphäre entsteht. Das zweite Bild zeigt den Plato-Krater, ein markantes Merkmal auf der Mondoberfläche.

Diese Gewinnerfotos bieten einen Einblick in die Größe und Komplexität unseres Universums. Sie erinnern uns an die Weite, die uns umgibt, und wecken Ehrfurcht und Staunen über die Geheimnisse des Weltraums.

