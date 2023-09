Der Astronomiefotograf des Jahres zeigt atemberaubende Bilder des Universums

By

Das Royal Observatory Greenwich hat kürzlich die Gewinner seines jährlichen Wettbewerbs „Astronomiefotograf des Jahres“ bekannt gegeben, und die Fotos sind geradezu atemberaubend. Der Wettbewerb erhielt eine unglaubliche Auswahl an qualitativ hochwertigen Bildern, was es für die Jury zu einer schwierigen Aufgabe machte, die Besten der Besten auszuwählen. Von fesselnden Aufnahmen von Nebeln und Galaxien bis hin zu atemberaubenden Ansichten des Mondes und anderer Himmelskörper bieten diese Bilder einen Einblick in die Wunder unseres Universums.

Eines der Gewinnerbilder ist der Laufende Hühnernebel, auch bekannt als IC2944, der leuchtende Farben und überall verstreute Sterne aufweist. Der Rosettennebel, aufgenommen mit einem Teleskop in China, ist ein weiteres herausragendes Bild. Dieser etwa 5,000 Lichtjahre entfernte Nebel hat einen beeindruckenden Durchmesser von 130 Lichtjahren.

Der Wettbewerb zeigte auch atemberaubende Bilder des Mondes, darunter eines, das seinen Transit am Nachthimmel zeigt. Dieses in Dalian, China, aufgenommene Bild zeigt den Mond, der beim Aufgang seine Farbe ändert, von einem tiefen Rostrot zu einem leuchtenden Weißgelb. Eine weitere fesselnde Aufnahme zeigt den Mars, kurz bevor er hinter dem Mond vorbeizieht, und erzeugt einen auffälligen Farbkontrast.

Andere Bilder im Wettbewerb zeigen verschiedene Himmelsphänomene, wie die Plejaden, eine Ansammlung leuchtend blauer Sterne, und den Wolfsnebel, eine Molekülwolke, die einem Wolf ähnelt. Es gibt auch Bilder von galaktischen Nebeln und dem faszinierenden Phänomen der Sprites, bei denen es sich um elektrische Entladungen handelt, die über Gewitterwolken auftreten.

Der Wettbewerb umfasste Kategorien wie „Skyscapes“ und „People & Space“, in denen Bilder von über den Himmel streifenden Sternen und Kriegsdenkmälern vor lebendigen Sternenhintergründen gezeigt wurden. Es gab auch Bilder von Planeten wie Uranus, Venus und Jupiter, die jeweils ihre einzigartige Schönheit zur Schau stellten.

Alle Gewinnerbilder des Wettbewerbs fangen die beeindruckende Natur unseres Universums ein und geben uns einen Einblick in die Schönheit und Weite, die jenseits unserer Erde liegt. Sie inspirieren uns, die Geheimnisse des Kosmos weiter zu erforschen und zu studieren.

Quelle:

– Königliches Observatorium Greenwich