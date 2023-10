Neue Logo-Diskussion wirft Licht auf die Markenentwicklung der NASA

By

Die NASA wird eine spannende Diskussion über das Design und die kulturelle Bedeutung ihres ikonischen Wurmlogos führen. Das von Richard Danne entworfene Wurm-Logo wurde in den 1970er Jahren eingeführt und ersetzte das ursprüngliche Logo der Agentur, bekannt als „Fleischbällchen“, bevor es eingestellt wurde. An der Veranstaltung, die im NASA-Hauptquartier in Washington stattfindet, werden Danne neben David Rager, Creative Art Director bei der NASA, und andere namhafte Diskussionsteilnehmer wie Bert Ulrich, Michael Beirut, Shelly Tan und Julia Heiser teilnehmen.

Das Wurm-Logo, ein einfacher, aber auffälliger roter, einzigartiger Schriftstil des Wortes „NASA“, wurde kürzlich für eine begrenzte Verwendung wiederbelebt und weckte Interesse und Neugier bei Weltraumbegeisterten und Designliebhabern gleichermaßen. Ziel der bevorstehenden Diskussion ist es, sich mit den Designentscheidungen hinter dem Logo zu befassen und seine kulturellen Auswirkungen im Laufe der Jahrzehnte zu untersuchen.

Die Veranstaltung wird live auf NASA Television, der NASA-App, YouTube und der Website der Agentur übertragen, um die Zugänglichkeit für alle interessierten Personen zu gewährleisten. Medienmitarbeiter haben die Möglichkeit, persönlich an der Veranstaltung teilzunehmen, indem sie sich an die Nachrichtenredaktion des NASA-Hauptquartiers wenden. Interviews mit NASA-Experten und Richard Danne können sowohl vor Ort als auch aus der Ferne vereinbart werden.

Das Wurm-Logo ist zu einem ikonischen Symbol geworden, das mit dem Erbe und den Beiträgen der NASA zur Weltraumforschung in Verbindung gebracht wird. Sein klares, modernes Design stellt einen bedeutenden Wandel im Markenansatz der Agentur in den 70er Jahren dar und findet bis heute großen Anklang beim Publikum. Diese Diskussion bietet eine einzigartige Gelegenheit, Einblicke in den kreativen Prozess hinter der Entstehung des Logos, seinen historischen Kontext und seine anhaltende Relevanz im Bereich der visuellen Identität zu gewinnen.

FAQ:

F: Was ist das Wurm-Logo?

A: Das Wurm-Logo ist ein roter, einzigartiger Schriftstil des Wortes „NASA“, der in den 1970er Jahren das offizielle Logo der Agentur ersetzte.

F: Wer hat das Wurm-Logo erstellt?

A: Das Wurm-Logo wurde von Richard Danne erstellt.

F: Wann und wo findet die Diskussion statt?

A: Die Diskussion findet im NASA-Hauptquartier in Washington statt. Die Veranstaltung findet am Montag, 6. November, um 11:30 Uhr EST statt.

F: Wie kann ich mir die Veranstaltung ansehen?

A: Die Veranstaltung wird live auf NASA Television, der NASA-App, YouTube und der Website der Agentur übertragen.

F: Können Medienmitarbeiter an der Veranstaltung teilnehmen?

A: Medienmitarbeiter können an der Veranstaltung teilnehmen, indem sie sich an die Nachrichtenredaktion des NASA-Hauptquartiers wenden. Interviews mit NASA-Experten und Richard Danne können vereinbart werden.

F: Welche Bedeutung hat das Wurm-Logo?

A: Das Wurm-Logo stellt einen bedeutenden Wandel im Markenauftritt der NASA dar und ist zu einem ikonischen Symbol geworden, das mit dem Vermächtnis der Agentur in der Weltraumforschung verbunden ist.