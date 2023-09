Studienergebnisse: Quallen können wie Menschen, Mäuse und Fliegen lernen

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Quallen in der Lage sind, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen und stellen damit die bisherige Vorstellung in Frage, dass fortgeschrittenes Lernen ein zentralisiertes Gehirn erfordert. In einer in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlichten Studie trainierten Forscher karibische Würfelquallen, Hindernisse zu erkennen und ihnen auszuweichen, und brachten so Licht auf die evolutionären Wurzeln von Lernen und Gedächtnis.

Obwohl ihnen ein zentrales Gehirn fehlt, verfügen diese kleinen Gelees über ein komplexes visuelles System mit 24 in ihren Körper eingebetteten Augen. Sie leben in Mangrovensümpfen und verlassen sich auf ihre Sehkraft, um durch trübe Gewässer zu navigieren und Baumwurzeln unter Wasser zu meiden, um Beute zu fangen. Die Wissenschaftler zeigten, dass die Qualle durch assoziatives Lernen lernen kann, Hindernissen auszuweichen, indem sie mentale Verbindungen zwischen Sinnesreizen und Verhaltensweisen herstellt.

Um die Quallen zu trainieren, schufen die Forscher ein Becken mit grauen und weißen Streifen, um ihren natürlichen Lebensraum nachzuahmen, wobei graue Streifen entfernte Mangrovenwurzeln darstellen. Im Verlauf des Experiments vergrößerten die Quallen schrittweise ihren Abstand zur Wand um 50 %, vervierfachten ihre erfolgreichen Drehbewegungen, um Kollisionen zu vermeiden, und verringerten ihren Kontakt mit der Wand um die Hälfte.

Das Team isolierte auch die visuellen Sinneszentren der Qualle, Rhopalia genannt, um den zugrunde liegenden Prozess des assoziativen Lernens zu verstehen. Durch das Training der Rhopalia mit schwacher elektrischer Stimulation, wenn sich graue Balken näherten, begann die Qualle, als Reaktion auf die hellgrauen Balken Signale zum Ausweichen von Hindernissen zu erzeugen, was darauf hindeutet, dass die Kombination visueller und mechanischer Reize für assoziatives Lernen bei Quallen notwendig ist.

Die Ergebnisse legen nahe, dass selbst die einfachsten Nervensysteme die Fähigkeit haben, fortgeschrittenes Lernen zu betreiben. Es besteht die Hoffnung, dass Forscher durch die Untersuchung dieser relativ einfachen Nervensysteme ein tieferes Verständnis dafür erlangen können, wie komplexe Strukturen und Verhaltensweisen entstehen.

In zukünftigen Studien wollen die Forscher die zellulären Interaktionen des Nervensystems von Quallen untersuchen, um die Gedächtnisbildung und die Funktionsweise des mechanischen Sensors in der Glocke der Qualle besser zu verstehen. Diese Forschung wird zu einem umfassenderen Verständnis der assoziativen Lernfähigkeiten des Tieres beitragen.

Quelle:

– Bielecki, J., Garm, A., et al. (2022). Assoziatives Lernen bei einer Qualle ohne Zentralnervensystem. Current Biology, 32(17), R1233-R1234.