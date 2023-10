Können Quallen ohne Gehirn lernen? Neue Studie legt nahe, dass dies möglich ist

By

Quallen sind faszinierende Lebewesen, die für ihren Mangel an Gehirn bekannt sind. Eine aktuelle Studie stellt jedoch die Annahme in Frage, dass diese Kreaturen nicht in der Lage sind, über ein grundlegendes Niveau hinaus zu lernen. Forscher der Universität Kiel und der Universität Kopenhagen haben Experimente mit karibischen Würfelquallen durchgeführt, um herauszufinden, ob diese lernen und ihr Verhalten anpassen können.

In der Studie schufen die Forscher drei Versuchsbedingungen mit runden Tanks, um unterschiedliche Sichtverhältnisse zu simulieren, denen die Quallen in ihrem natürlichen Lebensraum ausgesetzt sind. Sie fanden heraus, dass die Würfelquallen schnell lernten, Kollisionen mit den Beckenwänden zu vermeiden, indem sie ihre Schwimmmuster anpassten. Im kontrastarmen Becken schwammen die Quallen weiter von den Wänden weg und führten häufiger schnelle Wendemanöver aus. Im kontrastreichen Becken blieben die Quallen in der Mitte und mieden die Wände gänzlich. Im grauen Tank kollidierten sie jedoch weiterhin mit den Wänden.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Würfelqualle visuelle Hinweise mit ihrem Verhalten verknüpfen und sich entsprechend anpassen kann. Obwohl die Quallen nur über 1,000 Nervenzellen pro augentragender Struktur verfügten, waren sie in der Lage, verschiedene Eindrücke zu verknüpfen und daraus zu lernen.

Die Forscher testeten auch die sensorischen Strukturen namens Rhopalia, die sich auf der Glocke der Qualle befinden. Diese Strukturen beherbergen jeweils sechs Augen und sind für die Erzeugung von Schrittmachersignalen verantwortlich, die die Bewegung der Qualle steuern. Als die Rhopalia projizierten Bildern sich bewegender Balken mit unterschiedlichen Kontrasten ausgesetzt wurden, reagierten sie auf die Bilder.

Insgesamt liefert die Studie Hinweise darauf, dass Quallen zu assoziativem Lernen fähig sind, einer Art fortgeschrittenen Lernens, bei dem ein freiwilliges Verhalten mit einem Reiz oder Ergebnis verknüpft wird. Dies legt nahe, dass fortgeschrittene neuronale Prozesse eine grundlegende Eigenschaft aller Nervensysteme sein könnten, auch derjenigen ohne zentrales Gehirn.

Weitere Forschungen in diesem Bereich könnten wertvolle Einblicke in die Lernfähigkeit anderer Organismen mit einfachen Nervensystemen liefern. Zu verstehen, wie verschiedene Tiere lernen und sich anpassen, könnte Auswirkungen auf Bereiche wie Neurowissenschaften und künstliche Intelligenz haben.

