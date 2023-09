Studien zeigen, dass Quallen aus Erfahrungen lernen können

Laut einer kürzlich in Current Biology veröffentlichten Studie haben Quallen, obwohl ihnen ein Gehirn fehlt, die Fähigkeit, auf ähnliche Weise wie andere Tiere aus vergangenen Erfahrungen zu lernen. Forscher beobachteten die Navigationsfähigkeiten der Karibischen Würfelqualle und fanden heraus, dass diese kleinen Kreaturen, die mit 24 Augen am ganzen Körper ausgestattet sind, lernen können, Hindernisse zu überwinden.

In der Studie wurden die Quallen in eine mit grauen und weißen Streifen geschmückte Beckenumgebung gebracht, die ihrem natürlichen Lebensraum ähnelte. Über einen Zeitraum von siebeneinhalb Minuten konnte beobachtet werden, wie die Quallen häufig gegen die grauen Streifen an der Beckenwand stießen. Am Ende der Beobachtung konnten die Quallen jedoch einen größeren Abstand zu den Wänden einhalten, was zeigt, dass sie gelernt hatten, Kollisionen zu vermeiden.

Die Ergebnisse legen nahe, dass Quallen durch visuelle und mechanische Reize aus vergangenen Erfahrungen lernen können. Diese Lernfähigkeit gilt als höchste Leistungsfähigkeit des Nervensystems. Um Quallen neue Tricks beizubringen, ist es am besten, ihr natürliches Verhalten zu nutzen und ihnen zu ermöglichen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Die Forscher isolierten auch das visuelle Sinneszentrum der Qualle, die sogenannte Rhopalia, die eine entscheidende Rolle im Prozess des assoziativen Lernens spielt. Jedes Rhopalium hat sechs Augen und erzeugt Schrittmachersignale, die die pulsierende Bewegung der Qualle steuern. Durch Veränderung der Frequenz dieser Impulse konnten die Forscher beobachten, wie die Quallen ihre Richtung änderten.

Das Verständnis, wie Quallen mit ihrem einfachen Nervensystem fortgeschrittenes Lernen erreichen können, könnte Einblicke in die grundlegenden zellulären Mechanismen des Lernens liefern. Die Forscher gehen davon aus, dass sich dieser zelluläre Mechanismus schon früh in der Geschichte des Nervensystems entwickelt hat.

Diese Studie beleuchtet die bemerkenswerten Anpassungsfähigkeiten von Quallen und die potenziellen Lehren, die sie für das Verständnis des Lernens und Verhaltens anderer Organismen liefern.

