Es wurde festgestellt, dass Quallen über fortgeschrittene Lernfähigkeiten verfügen und bisherige Vorstellungen in Frage stellen

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Quallen, insbesondere die giftige Karibische Würfelqualle, eine viel höhere Lernfähigkeit besitzen als bisher angenommen. Die in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass diese Lebewesen, obwohl sie nur 1,000 Nervenzellen und kein zentrales Gehirn haben, zu komplexen Lernprozessen fähig sind. Dies stellt das traditionelle Verständnis des Gehirns in Frage und eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis menschlicher kognitiver Funktionen und Erkrankungen wie Demenz.

Quallen galten lange Zeit als einfache Lebewesen mit begrenzten Lernfähigkeiten, doch diese neue Forschung ändert diese Wahrnehmung. Die von Forschern der Universität Kopenhagen durchgeführte Studie konzentrierte sich auf Würfelquallen, die in karibischen Mangrovensümpfen leben. Diese Quallen nutzen ihr beeindruckendes visuelles System, das 24 Augen umfasst, um zwischen den Mangrovenwurzeln nach Copepoden zu suchen.

Was die Wissenschaftler überraschte, war die Fähigkeit der Qualle, aus ihren Fehlern zu lernen und ihr Verhalten zu ändern. Diese Erinnerungs- und Lernfähigkeit ist ein Kennzeichen eines fortgeschrittenen Nervensystems. Die Forscher fanden heraus, dass kontrastierende Farben eine entscheidende Rolle im Lernprozess der Qualle spielten. Durch die Beurteilung der Dunkelheit der Wurzel im Verhältnis zum Wasser konnte die Qualle die Entfernung zur Wurzel bestimmen und im optimalen Moment davonschwimmen.

Die Studie stellt die Annahme in Frage, dass Tiere mit einfachen Nervensystemen nicht lernfähig sind. Obwohl Quallen nur über 1,000 Nervenzellen verfügen, lernen sie ähnlich schnell wie fortgeschrittenere Tiere wie Fruchtfliegen und Mäuse. Professor Anders Garm, der leitende Forscher, sieht darin eine bedeutende Entwicklung in den Neurowissenschaften. Es liefert ein neues Verständnis dafür, was mit einem einfachen Nervensystem erreicht werden kann, und legt nahe, dass fortgeschrittenes Lernen von Anfang an einer der evolutionären Vorteile des Nervensystems gewesen sein könnte.

Die Studie bietet auch einzigartige Einblicke in die zellulären Prozesse, die beim fortgeschrittenen Lernen eine Rolle spielen. Durch die Identifizierung der spezifischen Zellen, die an der Lern- und Gedächtnisbildung beteiligt sind, hoffen die Forscher, die strukturellen und physiologischen Veränderungen aufzudecken, die während dieser Prozesse auftreten. Das ultimative Ziel besteht darin, festzustellen, ob diese Mechanismen nur bei Quallen vorkommen oder ob sie bei allen Tieren zu finden sind.

Die Komplexität des Gehirns zu verstehen ist eine bemerkenswerte Leistung, und diese Forschung wirft Licht auf die Fähigkeiten von Lebewesen, die früher als einfach galten. Durch die Untersuchung von Quallen hoffen Wissenschaftler, die Geheimnisse des fortgeschrittenen Lernens und der Gedächtnisbildung zu lüften und wertvolle Einblicke in die menschliche Kognition und mögliche Behandlungen für neurologische Erkrankungen zu gewinnen.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in Current Biology, Forscher der Universität Kopenhagen