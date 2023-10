JAXAs SLIM-Mission erfasst ein Bild des Mondes von einem einzigartigen Aussichtspunkt aus

Die SLIM-Mission von JAXA, deren Ziel eine Präzisionslandung auf der Mondoberfläche ist, hat erfolgreich ein Bild des Mondes aus einem Blickwinkel aufgenommen, der von der Erde aus nicht zu sehen ist. Das Bild wurde in einer Entfernung von etwa 7,000 Kilometern vom Mond aufgenommen, nur 45 Minuten vor einem geplanten Vorbeiflug des Mondes. Dieses Swing-by-Manöver wird es der Raumsonde ermöglichen, in etwa drei Monaten mit größerer Präzision wieder in die Mondumlaufbahn einzutreten.

Im Gegensatz zu früheren Mondlandern, deren Ziellanderegionen sich über Quadratkilometer erstrecken, soll SLIM in einem viel kleineren Gebiet mit einem Durchmesser von nur 100 Metern landen. Aus diesem Grund hat es den Spitznamen „Moon Sniper“ erhalten. Im Erfolgsfall wird SLIM das erste Raumschiff sein, das eine Präzisionslandung auf der Mondoberfläche demonstriert. Der Ziellandeplatz befindet sich an den Hängen eines frischen Einschlagskraters in der Nähe des größeren Shioli-Einschlagskraters, der sich in unmittelbarer Nähe des Nektarmeeres auf der mondnahen Seite befindet.

Auf dem von SLIM aufgenommenen Bild ist der Landepunkt knapp unterhalb des Mondäquators zu sehen. Aufgrund der Bildkomprimierung erscheint der Mond jedoch verschwommen. Das Swing-by-Manöver, bei dem ein Raumschiff ohne nennenswerte Flugbahnablenkung an einem Himmelsobjekt vorbeifliegt, fand am 4. Oktober 2023 in einiger Entfernung vom Mond statt. Bei seiner größten Annäherung befand sich SLIM in einer Höhe von 4,992 Kilometern vom Mond entfernt und bewegte sich relativ zum Mond mit einer Geschwindigkeit von 1.47 Kilometern pro Sekunde.

Dieses Swing-by-Manöver wurde etwa eine Woche nach der translunaren Injektionswelle durchgeführt, die das Raumschiff in Richtung Mondumlaufbahn trieb. Die Mission von SLIM zielt darauf ab, Mondlandungen durch eine außerordentlich präzise Landung auf der Mondoberfläche zu revolutionieren. Mit seinen einzigartigen Fähigkeiten und seiner Entschlossenheit wird SLIM Geschichte schreiben, wenn es die Hänge des Zieleinschlagskraters betritt.

