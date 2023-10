Japans Raumsonde SLIM vollendet Vorbeiflug am Mond

Japans Raumsonde Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) hat im Rahmen ihrer Weltraumreise zum Versuch einer Mondlandung erfolgreich einen Vorbeiflug am Mond abgeschlossen. Die Raumsonde näherte sich dem Mond am 4. Oktober am weitesten und flog knapp 5,000 Kilometer mit einer relativen Geschwindigkeit von 1.47 Kilometern pro Sekunde an der Mondoberfläche vorbei.

Nach dem Vorbeiflug befindet sich SLIM nun auf einer langen Umlaufbahn, die es später im Jahr zurück zum Mond bringen wird. Diese Flugbahn ermöglicht einen treibstoffeffizienteren Eintritt in die Mondumlaufbahn, als dass während des Vorbeiflugs ein langer Bremsvorgang erforderlich wäre.

Beamte der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) haben erklärt, dass ein Landeversuch im Januar erwartet wird. SLIM, mit einer Trockenmasse von 200 Kilogramm und einer Nassmasse von 700–730 Kilogramm, zielt darauf ab, mithilfe einer Leichtbauarchitektur eine hochpräzise sanfte Mondlandung zu erreichen.

Der Zielpunkt des Landers ist der Shioli-Krater mittlerer Breite, wo er innerhalb von 100 Metern landen soll. Es verfügt über fünf knautschbare Gitterbeine aus Aluminium, die den Aufprall bei der Landung am Hang absorbieren sollen. SLIM nutzt ein visionsbasiertes Navigationssystem und überträgt Beobachtungsdaten des 2007 gestarteten japanischen SELENE-Orbiters, um seine Landezone während des Abstiegs autonom zu identifizieren.

Im Erfolgsfall wird SLIM Japan zum fünften Land machen, dem eine sanfte Landung auf dem Mond gelingt. Es handelt sich jedoch möglicherweise nicht um die nächste Mondlandemission, da Intuitive Machines mit Sitz in Houston kürzlich seinen ersten Mondlander, den Nova-C, vorgestellt hat. Der Start der Nova-C ist für Mitte November geplant und wird eine Landung im Malapert-Krater versuchen. Ziel ist es, die erste nichtstaatliche Raumsonde zu werden, die erfolgreich auf dem Mond landet.

