Japans SLIM-Mondlander setzt winzigen Mondforscher ein

Japans kürzlicher Start des SLIM-Mondlanders beinhaltete einen einzigartigen Mondforscher namens Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). LEV-2 ist von Kinderspielzeug inspiriert und eine kleine Metallkugel in der Größe eines Tennisballs. Sobald es auf dem Mond ist, löst es sich vom SLIM-Lander und verwandelt seine beiden Hälften, um über die Mondoberfläche zu navigieren. SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) ist Japans erste Demonstration einer sanften Mondlandung und wurde zusammen mit dem Röntgensatelliten XRISM an Bord einer H-2A-Rakete gestartet.

SLIM ist ein kompaktes Raumschiff mit einem Durchmesser von weniger als 9 Fuß und wird in den nächsten Monaten die Mondumlaufbahn erreichen. Danach wird es einen Monat lang seinen Landeplatz im Shioli-Krater des Mondes überwachen. Wenn alles wie geplant verläuft, wird sich LEV-2 vom Lander lösen und losrollen, um Bilder des Landeplatzes und seiner Umgebung aufzunehmen. LEV-2 ist mit zwei Kameras und einem Stabilisator ausgestattet, um die Navigation zu unterstützen und Daten über LEV-1, eine weitere Sonde, die SLIM begleitet, zurück zur Erde zu übertragen.

Das Design von LEV-2 war eine Gemeinschaftsarbeit von HIRANO Daichi von JAXA, dem Spielzeughersteller Tomy, Forschern der Doshisha University und der Sony Group. Die formverändernde Mechanik von Kinderspielzeugen wurde implementiert, um LEV-2 eine effektive Bewegung zu ermöglichen. Durch den Einsatz robuster und sicherer Konstruktionstechnologien wurde die Anzahl der Komponenten im Fahrzeug minimiert und seine Zuverlässigkeit erhöht. Darüber hinaus trugen Downsizing- und Gewichtsreduzierungstechnologien dazu bei, die Größenbeschränkungen beim Fliegen an Bord des SLIM-Landers zu erfüllen.

Dieser winzige Roboball dient nicht nur einem wissenschaftlichen Zweck, sondern soll auch Kinder inspirieren und das Interesse an der Wissenschaft wecken. Die Hoffnung besteht darin, dass Kinder den LEV-2 sehen und zu wissenschaftlichen Unternehmungen inspiriert werden.

Definitionen:

– Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2): Eine kleine Metallkugel, die die Mondoberfläche überqueren und Bilder aufnehmen soll.

– SLIM: Eine Abkürzung für Smart Lander für Investigating Moon, ein Raumschiff, das für Japans erste sanfte Mondlandung entwickelt wurde.

– Regolith: Die Schicht aus lockerem Material, die festes Gestein auf der Mondoberfläche bedeckt.

Quellen:

– Quellartikel: Japan startet SLIM-Mondlander und XRISM-Röntgenteleskop im Weltraum-Doppelkopf (Video)

– HIRANO Daichi (JAXA)

- Zu meinem

– Doshisha-Universität

– Sony-Gruppe