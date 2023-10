Japans JAXA und Mitsubishi Heavy Industries arbeiten an einer wiederverwendbaren Rakete der nächsten Generation

By

Japans Raumfahrtbehörde, die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), hat sich mit Mitsubishi Heavy Industries (MHI) zusammengetan, um eine bahnbrechende wiederverwendbare Rakete der nächsten Generation zu entwickeln. Dieses Joint Venture zielt darauf ab, Japans Raumtransportkapazitäten zu revolutionieren und steht im Einklang mit der überarbeiteten Raumfahrtpolitik des Landes.

Das Hauptziel dieser Zusammenarbeit ist die Entwicklung einer wiederverwendbaren Rakete, die nicht nur die Nutzlastkapazität erhöht, sondern auch die Startkosten deutlich senkt. Diese Initiative ist das Ergebnis der japanischen Schwerpunktsetzung auf Forschung und Entwicklung bei Raketen der nächsten Generation nach der Einführung der neuen H3-Rakete.

Im Rahmen der überarbeiteten Weltraumpolitik forschen JAXA und MHI an einer Rakete der neuen Generation, die die Wiederverwendbarkeit der ersten Stufe beinhaltet. Die Anfang des Jahres eingeführte H3-Rakete sollte ein effizienterer und kostengünstigerer Nachfolger der H-2A-Rakete sein, musste jedoch bei ihrem Jungfernflug Rückschläge hinnehmen.

Eine der wichtigsten Überlegungen für die neue Rakete ist die Wahl des Treibstoffs. Während flüssiger Wasserstoff weiterhin ein Kandidat ist, ist die Erforschung von flüssigem Methan als potenzieller Kraftstoff im Gange. Die Entscheidung über die Wahl des Treibstoffs wird erhebliche Auswirkungen auf die Leistung und Wiederverwendbarkeit der Rakete haben.

Japan ist mit seinem Streben nach wiederverwendbaren Raketen nicht allein, da Unternehmen wie SpaceX, Blue Origin, ULA in den Vereinigten Staaten und chinesische Unternehmen bereits Fortschritte beim Start von Raketen mit Methan-Flüssigsauerstoff-Antrieb gemacht haben.

Ziel von JAXA ist es, die Kosten pro Kilogramm in die niedrige Erdumlaufbahn (LEO) im Vergleich zur H3-Rakete um etwa die Hälfte zu senken und gleichzeitig die Startfrequenz zu erhöhen. Dieses ehrgeizige Raketenprojekt hat das Potenzial, Frachtfahrzeuge in die Mondumlaufbahn zu befördern und Mondlandungen zu erleichtern, was im Einklang mit Japans umfassenderen Raumtransportplänen steht.

Dieses neue Raketenprojekt, das für die 2030er Jahre geplant ist, könnte erweitert werden, um die vollständige Wiederverwendung und die bemannte Raumfahrt zu unterstützen, was eine neue Ära der japanischen Weltraumforschung einläuten würde. Der Plan ermutigt auch private Raumfahrtunternehmen, einschließlich Start-ups, zu Japans Raumfahrtambitionen beizutragen und Partnerschaften und Innovationen im Raumfahrtsektor des Landes zu fördern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Japans Zusammenarbeit zwischen JAXA und MHI einen bedeutenden Fortschritt bei der Entwicklung wiederverwendbarer Raketen darstellt und Japans Ambition unterstreicht, eine entscheidende Rolle in der Zukunft des Weltraumtransports auf globaler Ebene zu spielen.

