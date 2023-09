Japans Mondlandegerät SLIM fängt ein unheimliches Bild der Erde ein

Japans Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) hat während eines Tests seines Kamerasystems ein eindringliches Bild der Erde aufgenommen. SLIM wurde am 6. September gestartet und hat seine erste Phase im Erdorbit erfolgreich abgeschlossen und eine Reihe von Systemtests bestanden. Das kürzlich veröffentlichte Bild zeigt eine teilweise schattige Erde vor dem Hintergrund des Weltraums, aufgenommen aus einer Entfernung von etwa 62,000 Meilen (100,000 Kilometern). Das monochromatische Bild wurde mit dem Kamerasystem aufgenommen, das SLIM bei der Bestimmung seiner Position während seines Abstiegs auf den Mond unterstützen wird.

Dieser neuartige Mondlander, auch „Mondscharfschütze“ genannt, tritt nun die nächsten Etappen seiner Reise zum Mond an. Am 26. September führte SLIM ein zweites Anpassungsmanöver durch, bei dem das Haupttriebwerk und die Steuertriebwerke 70 Sekunden lang gezündet wurden. Ziel dieses Manövers war es, SLIM in seine geplante Umlaufbahn mit einem höheren Apogäum, dem am weitesten von der Erde entfernten Punkt, zu bringen.

Obwohl die japanische Agentur für Luft- und Raumfahrtforschung (JAXA) keinen geplanten Mondlandetermin bekannt gibt, wird geschätzt, dass SLIM etwa drei bis vier Monate brauchen wird, um den Mond zu erreichen. Diese verlängerte Route wurde gewählt, um Treibstoff zu sparen und die Gesamtmasse des Raumfahrzeugs zu reduzieren. Am Ziel angekommen wird SLIM seine Fähigkeit unter Beweis stellen, innerhalb von 328 Fuß (100 Metern) von seinem Zielpunkt zu landen. Dieses Missionsziel zielt darauf ab, Landetechniken zu validieren, die künftige Planetenerkundungen in anspruchsvolleren Umgebungen erleichtern werden.

Quellen:

– Japanische Agentur für Luft- und Raumfahrtforschung (JAXA)