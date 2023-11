New Moon-Mission von Japans Ispace nach anfänglichem Rückschlag geplant

Das japanische Raumfahrt-Startup Ispace Inc. bereitet sich auf einen zweiten Versuch vor, einen Rover auf der Mondoberfläche zu landen, nachdem seine erste Mission im April gescheitert war. Das in Tokio ansässige Unternehmen gab bekannt, dass die zweite Mission voraussichtlich bereits im Winter 2024 auf der Nordhalbkugel starten wird, diesmal mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete.

Takeshi Hakamada, CEO von Ispace, betonte den Wert der Erfahrungen und Daten der ersten Mission, obwohl die Landung auf dem Mond nicht erfolgreich war. Ispace lernt aus diesem Rückschlag und wird Verbesserungen in das Flugmodell der Mission 2 integrieren, um die Missionsgenauigkeit zu verbessern, einschließlich Softwarevalidierung, erweiterter Landesimulationsreichweite und zusätzlicher Feldtests von Radarsensoren.

Die Nutzlast des Landers für die kommende Mission mit dem Namen „Resilience“ wird verschiedene Komponenten umfassen. Insbesondere wird es einen Wasserelektrolyseur, ein Modul zum Experimentieren mit der Lebensmittelproduktion, eine Weltraumsonde, eine Metallplatte mit Charakteren aus der beliebten japanischen Anime-Serie „Gundam“ und einen von Ispace entwickelten Mikrorover tragen. Der Mikrorover, der 5 Kilogramm (11 Pfund) wiegt und 26 Zentimeter (10 Zoll) hoch ist, wird mit einer hochauflösenden Kamera zur Aufnahme von Bildern der Mondoberfläche und einer Schaufel zum Sammeln von Mondgestein ausgestattet sein. Diese Mission wird auch zum Artemis-Programm der NASA beitragen, das darauf abzielt, Astronauten zum Mond zurückzubringen.

Die Vision von Ispace geht über diese Mission hinaus, denn das Unternehmen strebt die Errichtung einer Mondsiedlung bis 2040 an. Um in der wachsenden kommerziellen Raumfahrtindustrie Geld zu verdienen, plant Ispace den Transport von Gütern und Ausrüstung zum Mond. Im Wettlauf um die Platzierung des ersten kommerziellen Landers auf dem Mond steht das Unternehmen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, darunter Intuitive Machines Inc. und Astrobotic Technology Inc.

