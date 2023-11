Japans Raumfahrt-Startup Ispace startet zweite Mission zum Mond

Das japanische Raumfahrt-Startup Ispace Inc. bereitet sich auf seinen zweiten Versuch vor, einen Rover auf dem Mond zu landen, nachdem seine erste Mission gescheitert war. Das Unternehmen plant, die zweite Mission im Winter 2024 mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete zu starten.

Der CEO von Ispace, Takeshi Hakamada, betonte die Bedeutung der Daten und Erfahrungen, die beim ersten Versuch gewonnen wurden, obwohl es nicht zu einer erfolgreichen Mondlandung kam. Die kommende Mission mit dem Namen „Resilience“ wird verschiedene Nutzlasten transportieren, darunter einen Wasserelektrolyseur, ein Experimentiermodul zur Lebensmittelproduktion, eine Weltraumsonde, eine Gedenkmetallplatte basierend auf der japanischen Anime-Serie Gundam und einen von Ispace entwickelten Mikrorover .

Dieser etwa 5 Kilogramm schwere und 26 Zentimeter große Mikrorover wird mit einer hochauflösenden Kamera zur Aufnahme von Mondoberflächenbildern und einer Schaufel zum Sammeln von Mondgestein ausgestattet sein. Ispace möchte zum Artemis-Programm der NASA beitragen, das sich auf die Rückkehr von Astronauten zum Mond konzentriert.

Das Scheitern der ersten Mission von Ispace im April war zweifellos ein Rückschlag für die Ambitionen des Unternehmens in der kommerziellen Raumfahrtindustrie. Die kommende Mission 2 wird jedoch Verbesserungen beinhalten, darunter Softwarevalidierung, einen erweiterten Landesimulationsbereich und zusätzliche Feldtests von Radarsensoren, um die Missionsgenauigkeit zu verbessern.

Das 2010 gegründete Unternehmen Ispace strebt die Errichtung einer Mondsiedlung bis 2040 an und plant, Einnahmen durch den Transport von Gütern und Ausrüstung zum Mond zu erzielen. Die zweite Mission stellt Ispace in Konkurrenz zu anderen Unternehmen, die um die erste kommerzielle Mondlandung konkurrieren.

Da das Interesse an der Erforschung des Mondes zunimmt, sind Herausforderungen wie der Mangel an Raketen mit Nutzlastkapazität entstanden, was einigen Unternehmen Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihrer Startpläne bereitet. Das erneute Interesse an der Monderkundung nach erfolgreichen Missionen von Ländern wie Indien weist jedoch auf das Potenzial für weitere Fortschritte hin.

