In Wolken gefundenes Mikroplastik wirkt sich auf das Klima aus

Forscher in Japan haben das Vorhandensein von Mikroplastik in Wolken entdeckt, was darauf hindeutet, dass diese Partikel das Klima wahrscheinlich auf eine Weise beeinflussen, die noch nicht vollständig verstanden ist. Die in Environmental Chemistry Letters veröffentlichte Studie umfasste die Entnahme von Wasserproben von den Gipfeln des Mount Fuji und des Mount Oyama und die Untersuchung ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften mithilfe fortschrittlicher Bildgebungstechniken.

Das Team identifizierte im luftgetragenen Mikroplastik neun verschiedene Arten von Polymeren und eine Art Gummi mit Größen zwischen 7.1 und 94.6 Mikrometern. Jeder Liter Wolkenwasser enthielt zwischen 6.7 und 13.9 Teile Mikroplastik. Wichtig ist, dass sie herausfanden, dass dieses Mikroplastik hydrophil ist, was bedeutet, dass es Wasser bevorzugt und eine wichtige Rolle bei der Wolkenbildung und im Klimasystem spielen kann.

Der Hauptautor Hiroshi Okochi von der Waseda-Universität warnte davor, dass das Problem der Luftverschmutzung durch Plastik in Zukunft zu irreversiblen und schwerwiegenden Umweltschäden führen könnte, wenn man es nicht angeht. Okochi fügte hinzu, dass Mikroplastik, wenn es in die obere Atmosphäre gelangt und dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, abgebaut wird und zu Treibhausgasemissionen beiträgt.

Mikroplastik, definiert als Kunststoffpartikel unter 5 Millimetern, stammt aus verschiedenen Quellen wie Industrieabwässern, Textilien, synthetischen Autoreifen und Körperpflegeprodukten. Sie wurden in den tiefsten Teilen des Ozeans, im arktischen Meereis und sogar im Schnee auf Bergen gefunden. Die Mechanismen ihres Transports, insbesondere über die Luft, sind jedoch weiterhin unklar.

Diese Studie liefert den ersten Beweis für luftgetragenes Mikroplastik im Wolkenwasser und unterstreicht die dringende Notwendigkeit, gegen die Plastikverschmutzung vorzugehen. Die Auswirkungen von Mikroplastik auf die menschliche Gesundheit, wie etwa Herz- und Lungenprobleme, sowie Umweltschäden werden immer deutlicher. Es bedarf weiterer Forschung, um die Komplexität der Mikroplastikverschmutzung und ihre Auswirkungen auf Klima und Ökosysteme vollständig zu verstehen.

