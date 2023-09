Mikroplastik in Wolken und ihre Auswirkungen auf das Klima

Forscher in Japan haben bestätigt, dass Mikroplastik, definiert als Kunststoffpartikel unter 5 Millimetern, in Wolken vorhanden ist. Diese Entdeckung legt nahe, dass Mikroplastik möglicherweise das Klima auf eine Weise beeinflusst, die noch nicht vollständig verstanden ist. Die in Environmental Chemistry Letters veröffentlichte Studie umfasste die Sammlung von Wasserproben aus den Nebeln, die die Gipfel des Mount Fuji und des Mount Oyama umhüllen. Anschließend wurden die Proben mithilfe fortschrittlicher bildgebender Verfahren analysiert, um ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften zu bestimmen.

Die Forscher fanden heraus, dass das in der Luft befindliche Mikroplastik neun verschiedene Arten von Polymeren und eine Art Gummi enthielt, deren Größe zwischen 7.1 und 94.6 Mikrometern lag. Jeder Liter Wolkenwasser enthielt zwischen 6.7 und 13.9 Plastikteile. Besonders besorgniserregend war die Fülle an „hydrophilen“ oder wasserliebenden Polymeren, was darauf hindeutet, dass diese Partikel eine wichtige Rolle bei der schnellen Wolkenbildung und in der Folge auch bei Klimasystemen spielen.

Der Hauptautor Hiroshi Okochi von der Waseda-Universität warnte davor, dass das Problem der Luftverschmutzung durch Plastik in Zukunft irreversible und schwerwiegende Folgen für die Umwelt haben könnte, wenn es nicht proaktiv angegangen wird. Mikroplastik, das in die obere Atmosphäre gelangt, wird abgebaut, wenn es der ultravioletten Strahlung des Sonnenlichts ausgesetzt wird, und trägt so zu Treibhausgasemissionen bei.

Die Transportmechanismen von Mikroplastik sind weiterhin unklar, aber diese Studie liefert neue Erkenntnisse über ihr Vorkommen im Wolkenwasser. Darüber hinaus deuten neue Erkenntnisse darauf hin, dass Mikroplastik vielfältige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat, darunter Auswirkungen auf die Herz- und Lungengesundheit, Krebsrisiken und weit verbreitete Umweltschäden.

Diese Forschung unterstreicht außerdem die dringende Notwendigkeit, das Problem der Mikroplastikverschmutzung und ihrer möglichen Folgen sowohl für die Umwelt als auch für das menschliche Wohlbefinden anzugehen.

Quellen:

– Briefe zur Umweltchemie

- Waseda Universität