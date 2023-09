Die japanische Raumsonde SLIM nimmt Bilder der Erde auf, um die Mondlandekamera zu testen

By

Japanische Wissenschaftler beauftragten kürzlich die japanische Raumsonde Smart Lander for Investigating the Moon (SLIM), Bilder der Erde aufzunehmen. Der Hauptzweck dieser Operation bestand darin, die Funktionalität der Kamera zu überprüfen, mit der die Krater auf dem Mond während der bevorstehenden Mondlandung abgebildet und verarbeitet werden sollen.

Die Bilder wurden im Morgengrauen aus einer Entfernung von etwa 1,00,000 Kilometern aufgenommen und bieten einen direkten Blick auf Japan. Aufgrund der begrenzten Kommunikationsgeschwindigkeit mit dem Boden waren die Bilder stärker komprimiert als die an Bord verarbeiteten Daten. Dadurch erscheinen die Bilder monochromatisch.

Krater auf der Mondoberfläche spielen eine wichtige Rolle beim Verständnis der Geschichte des Mondes und der Bombardierungsgeschichte des Sonnensystems. Sie dienen auch als Orientierungspunkte für die Selbstlokalisierung und ermöglichen es Rovern, Krater in ihrer Umgebung automatisch zu erkennen und mit bekannten Karten abzugleichen. Der japanische Lander SLIM wird einen ähnlichen Ansatz verwenden, um eine punktgenaue Landung auf dem Mond zu demonstrieren.

Der Bordrover wird nun eingeschaltet und seine Funktionen überprüft. Während dieser Zeit wird das Rover-Team Amateurfunkfrequenzen zur Kommunikation nutzen. SLIM wurde am 7. September vom Tanegashima Space Center gestartet und wird voraussichtlich in der Nähe des Shioli-Kraters auf der Mondvorderseite landen. Um Treibstoff zu sparen, nimmt das Raumschiff eine längere Route, was zu einem Landeversuch im Februar 2024 führen wird.

Diese Mission, deren Entwicklung 100 Millionen US-Dollar gekostet hat, stellt einen wichtigen Schritt zur Weiterentwicklung unseres Verständnisses der Mondoberfläche und ihrer Geschichte dar. Durch die Aufnahme von Bildern der Erde und das Testen der Kamerafunktionalität stellen japanische Wissenschaftler sicher, dass die bevorstehende Mondlandung ein Erfolg wird.

Quellen:

– Jaxa (Japanische Agentur für Luft- und Raumfahrtforschung)

– Herausgegeben von: Sibu Kumar Tripathi

– Veröffentlicht am: 28. September 2023