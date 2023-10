Japanisches Mondlandegerät beginnt Reise zum Mond

By

Ein japanisches Raumschiff, bekannt als Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), hat erfolgreich eine Triebwerkszündung durchgeführt, um die Erdumlaufbahn zu verlassen und seine Mission zum Mond zu beginnen. Die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) gab bekannt, dass SLIM beim Flug über dem Südatlantik sein Haupttriebwerk 39 Sekunden lang zündete. Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Raumsonde am 4. Oktober ihre erste Begegnung mit dem Mond haben.

SLIM wurde am 6. September zusammen mit dem Röntgenteleskop XRISM in die Erdumlaufbahn gebracht. Das SLIM-Team verbrachte mehrere Wochen damit, sicherzustellen, dass alle Systeme des Raumfahrzeugs ordnungsgemäß funktionierten, bevor es mit dem Triebwerkszündung begann. XRISM bleibt in der Erdumlaufbahn, während SLIM seine lange und treibstoffeffiziente Reise zum Mond antritt.

Obwohl der Landeversuch von SLIM noch einige Monate entfernt ist, ist der bevorstehende Vorbeiflug am Mond am 4. Oktober ein wichtiger Meilenstein der Mission. Beamte der JAXA haben geschätzt, dass SLIM wahrscheinlich drei bis vier Monate nach dem Start die Mondumlaufbahn erreichen wird, wobei der Landeversuch ein oder zwei Monate danach stattfinden wird.

Im Erfolgsfall wird die Landung von SLIM von Bedeutung sein, da sie darauf abzielt, innerhalb von 328 Fuß von ihrem vorgesehenen Zielpunkt in Shioli, einem kleinen Krater auf der Vorderseite des Mondes, aufzusetzen. Diese Präzisionslandefähigkeit eröffnet Möglichkeiten für zukünftige Missionen zur Erkundung wissenschaftlich interessanter Gebiete auf dem Mond und anderen Himmelskörpern.

Bisher ist es nur der Sowjetunion, den USA, China und Indien gelungen, sanft auf dem Mond zu landen. Die Mission von SLIM stellt einen weiteren Schritt vorwärts in der Mondforschung dar und ist ein Beweis für Japans wachsende Präsenz in der Weltraumforschung.

