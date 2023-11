Das Potenzial automatisierter Baumaschinen in der Entwicklung der Mondinfrastruktur

By

Japan hat ein bahnbrechendes Mondprogramm ins Leben gerufen, das darauf abzielt, automatisierte ferngesteuerte Baumaschinen für den Mond zu testen. An der Kooperation, bekannt als Space Unmanned Construction Innovative Technology Development Promotion Project, sind die Kajima Corporation, die National Research and Development Agency, die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), das Shibaura Institute of Technology und das Ministerium für Land und Infrastruktur beteiligt , Verkehr und Tourismus (MLIT).

Das Hauptziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines Bausystems der nächsten Generation namens A4CSEL®, das die Schaffung einer Mondinfrastruktur ermöglichen wird. Um dies zu erreichen, wird sich das Projekt auf die Entwicklung eines A4CSEL-Systems konzentrieren, das in der anspruchsvollen Mondumgebung betrieben werden kann. Im Rahmen des Projekts hat Kajima angekündigt, das Kashima Seisho Experimental Field mit dem Sagamihara Campus der JAXA zu verbinden, wo Experimente zur Validierung automatisierter Fernbaumaschinen in einer simulierten Mondumgebung durchgeführt werden.

Die A4CSEL-Technologie ist ein Bauproduktionssystem der nächsten Generation, das von Kajima seit 2009 entwickelt wurde. Ziel ist es, Baustellen durch den Einsatz mehrerer automatisierter Baumaschinen mit minimalem menschlichen Eingriff in effiziente Fabriken zu verwandeln. Die Technologie wurde bereits bei verschiedenen Bauprojekten erfolgreich eingesetzt, insbesondere im Staudamm- und Tunnelbau.

In Zusammenarbeit mit JAXA und mehreren Universitäten entwickelt Kajima seit 4 die A2016CSEL-Technologie speziell für Mondanwendungen. Der Schwerpunkt liegt auf autonomen Fahr- und Fernsteuerungsfunktionen, die den einzigartigen Mondbedingungen gerecht werden, einschließlich extremer Temperaturschwankungen, Mondregolith und niedriger Schwerkraft im Vergleich zur Erde.

Einer der Schlüsselaspekte ihrer Arbeit ist die In-situ-Ressourcennutzung (ISRU). Das Projekt zielt darauf ab, die A4CSEL-Technologie zur Gewinnung von Wassereisablagerungen auf dem Mond zu nutzen und so die Erzeugung von Wasserstoff- und Sauerstofftreibstoffen zu ermöglichen. Das „International Space Exploration Scenario“ von JAXA betont die Bedeutung von ISRU und dem Bau von Mondbasen in permanent beschatteten Regionen (PSRs), wie zum Beispiel Mondkratern.

Um die Leistungsfähigkeit ihrer Technologie zu demonstrieren, simulierten Kajima und JAXA den Aushub von wasserführendem Mondregolith mithilfe modifizierter, ferngesteuerter Baumaschinen. Das Team demonstrierte erfolgreich die Wirksamkeit seines automatischen Betriebs- und Fernsteuerungssystems mit mehreren Fahrzeugen. Sie nutzten außerdem LIDAR-Daten (Laser Range Finder) und einen SLAM-Algorithmus (Simultaneous Localization and Mapping), um eine Karte der Umgebung zu erstellen und so eine genaue Positionierung zu ermöglichen, ohne auf das Global Navigation Satellite System (GNSS) angewiesen zu sein.

Zukünftig werden die Projektteilnehmer weiterhin einen Simulator entwickeln, der experimentelle Ergebnisse mit Mondoberflächendaten einbezieht. Dies wird es ihnen ermöglichen, die Technologie schrittweise in Umgebungen zu testen, die der Mondoberfläche ähnlicher sind. Darüber hinaus geht das Projekt davon aus, dass sein SLAM-Algorithmus und seine Anwendungen Nebenvorteile für terrestrische Bauprojekte haben werden, insbesondere bei Tunneln und unterirdischen Bauarbeiten, bei denen GNSS möglicherweise nicht verfügbar ist.

Insgesamt birgt dieses Gemeinschaftsprojekt ein enormes Potenzial für die Weiterentwicklung der Mondinfrastruktur durch den Einsatz automatisierter, ferngesteuerter Baumaschinen. Durch die Nutzung technologischer Innovationen soll das Projekt den Aufbau einer nachhaltigen Mondpräsenz in der Zukunft ermöglichen.

FAQ

Was ist das Ziel des Projekts zur Förderung der Entwicklung innovativer Technologien im unbemannten Weltraumbau?

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Bausystems der nächsten Generation (A4CSEL®), das die Schaffung einer Mondinfrastruktur ermöglicht.

Was ist der Schwerpunkt der A4CSEL-Technologie?

Die A4CSEL-Technologie konzentriert sich auf autonome Fahr- und Fernsteuerungsfunktionen, die den einzigartigen Mondbedingungen gerecht werden, einschließlich extremer Temperaturschwankungen, Mondregolith und geringerer Schwerkraft im Vergleich zur Erde.

Wie integriert das Projekt die In-situ-Ressourcennutzung (ISRU)?

Das Projekt zielt darauf ab, die A4CSEL-Technologie zur Gewinnung von Wassereisablagerungen auf dem Mond zu nutzen und so die Erzeugung von Wasserstoff- und Sauerstofftreibstoffen zu ermöglichen, im Einklang mit dem Schwerpunkt von JAXA auf ISRU.

Was waren die wichtigsten Ergebnisse der kürzlich von Kajima und JAXA durchgeführten Simulation?

Die Simulation demonstrierte die Wirksamkeit des automatischen Betriebs- und Fernsteuerungssystems bei Verwendung mehrerer Fahrzeuge. Das Team nutzte außerdem erfolgreich LIDAR-Daten (Laser Range Finder) und einen SLAM-Algorithmus (Simultaneous Localization and Mapping) für eine genaue Positionierung, ohne auf das Global Navigation Satellite System (GNSS) angewiesen zu sein.