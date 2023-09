Mitsubishi Heavy Industries führt XRISM und SLIM auf der H-IIA F47-Rakete ein

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) startete erfolgreich die X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) und den Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) auf der H-IIA-Trägerrakete Nr. 47 (H-IIA F47). Raumfahrtzentrum Tanegashima. Der Start erfolgte am 8. September 42 um 11:7:2023 Uhr japanischer Standardzeit. Beide Missionen trennten sich wie geplant von der Trägerrakete.

XRISM ist eine bedeutende Mission der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA, die sich auf die Untersuchung der Röntgenemissionen von Himmelsobjekten konzentriert. Sein Hauptziel besteht darin, die Struktur und Entwicklung des Universums durch die Beobachtung von Röntgenstrahlen von Schwarzen Löchern, Neutronensternen und Galaxienhaufen besser zu verstehen. XRISM kombiniert Bildgebung und Spektroskopie, um bahnbrechende Einblicke in verschiedene wissenschaftliche Bereiche zu liefern.

SLIM hingegen zielt darauf ab, die Mondoberfläche zu erkunden und Präzisionslandefähigkeiten zu demonstrieren. Durch das Erreichen eines hohen Präzisionsgrades bei Mondlandungen kann SLIM den Weg für gezielte wissenschaftliche Untersuchungen und sichere Platzierungen künftiger bemannter und unbemannter Lander in interessanten Gebieten ebnen. Die Mission umfasst fortschrittliche Leit-, Navigations- und Kontrolltechnologien, um Hindernissen beim Abstieg auszuweichen.

Der geplante Landeplatz von SLIM ist die Terrane-Region Procellarum KREEP auf dem Mond, die aufgrund des Vorhandenseins spezifischer Mondgesteine ​​wissenschaftlich interessant ist und Einblicke in die vulkanische Aktivität und die geologische Geschichte des Mondes bietet. Das kompakte Design von SLIM verdeutlicht den Schwerpunkt von JAXA auf effizienten und intelligenten Erkundungsmissionen und dient als Modell für zukünftige Mondmissionen im kleinen Maßstab.

Insgesamt stellt der erfolgreiche Start von XRISM und SLIM einen bedeutenden Fortschritt beim Verständnis der Röntgenemissionen von Himmelsobjekten und der Erforschung der Mondoberfläche mit Präzisionslandemöglichkeiten dar.

Definitionen:

– XRISM: X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, eine Weltraummission, die sich auf die Untersuchung von Röntgenemissionen von Himmelsobjekten konzentriert.

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, eine Mission zur Demonstration der Fähigkeit zur Präzisionslandung auf dem Mond.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, die japanische Raumfahrtbehörde, die für verschiedene Aktivitäten im Zusammenhang mit Luft- und Raumfahrtforschung, Technologieentwicklung und Satellitenstart in die Umlaufbahn verantwortlich ist.

Quellen:

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

– Japanische Agentur für Luft- und Raumfahrtforschung (JAXA)