JAXA und ISRO arbeiten bei der Mondrover-Mission zum Südpol zusammen

Die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) arbeitet mit der Indian Space Research Organization (ISRO) bei einer Mission zum Südpol des Mondes zusammen. Der Start der Mission ist für 2025 geplant. JAXA wird die Trägerrakete und einen Mondrover bereitstellen, während ISRO den Lander der Mission bauen wird. Ziel der Mission ist es, die Menge und Qualität des Mondwassers zu untersuchen, das eine wertvolle Ressource für zukünftige menschliche Aktivitäten auf dem Mond sein könnte.

Der Mondrover, der sich derzeit in der grundlegenden Entwurfsphase befindet, wird autonom sein und mit wissenschaftlichen Nutzlasten ausgestattet sein. Es wird nach Wasser suchen und in der Lage sein, in die Mondoberfläche zu bohren, um Proben für die Analyse zu entnehmen. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, da der Transport und das Manövrieren eines Rovers auf dem Mond unter Einhaltung von Gewichtsbeschränkungen eine sorgfältige Planung und Technik erfordert.

Zusätzlich zu den Beiträgen von JAXA und ISRO werden auch wissenschaftliche Nutzlasten von anderen Agenturen gesendet. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) wird ein Exosphären-Massenspektrometer zur Bewertung des Gasdrucks und chemischer Fingerabdrücke an der Oberfläche bereitstellen, und die NASA wird ein Neutronenspektrometer zur Suche nach Wasserstoff unter der Oberfläche beisteuern.

Die Entdeckung von Wasser am Südpol des Mondes könnte erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige Monderkundung und menschliche Aktivitäten haben. Wasser könnte möglicherweise als Energiequelle genutzt werden, was die Suche nach Wasser auf dem Mond für viele Nationen zu einer Priorität macht.

Auch weitere Mondmissionen sind in den kommenden Jahren geplant. Indien hat kürzlich die erfolgreiche Mondlandemission Chandrayaan-3 gestartet, während die russische Mondlandemission Luna-25 vor einem Misserfolg stand. China will im Jahr 2024 die ersten Proben von der anderen Seite des Mondes sammeln und sie zur Erde zurückbringen. Darüber hinaus werden das Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-Programm der NASA und eine japanische kommerzielle Raumsonde nächstes Jahr weitere Missionen zum Mond schicken.

Insgesamt ist die Zusammenarbeit zwischen JAXA und ISRO bei der Mondrover-Mission ein bedeutender Fortschritt in der Monderkundung. Der Schwerpunkt der Mission auf der Erkennung und Analyse von Wasser könnte wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Missionen liefern und den Weg für nachhaltige menschliche Aktivitäten auf dem Mond ebnen.

