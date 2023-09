Japan startet Rakete zum Mond, um auf der Mondoberfläche zu landen

Die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) hat erfolgreich eine Rakete zum Mond gestartet und will damit das fünfte Land werden, dem eine Mondlandung gelingt. Die H-IIA-Rakete startete nach mehreren wetterbedingten Verzögerungen vom Tanegashima Space Center. An Bord der Rakete befanden sich der Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) und die X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), die sich beide nach dem Start erfolgreich trennten.

SLIM, der Mondlander, zielt darauf ab, mit präziser Genauigkeit innerhalb von 100 Metern Entfernung zu seinem Ziel zu landen, anstatt allgemein auf dem Mond zu landen. JAXA hofft, dass diese Demonstration Türen für neue Landemethoden bei zukünftigen Mondmissionen und möglicherweise auf anderen Planeten öffnen wird. Aufgrund seiner treibstoffeffizienten Route wird SLIM voraussichtlich Anfang 2024 den Mond erreichen.

Im Erfolgsfall wird Japan neben den USA, Russland, China und Indien zu den Ländern gehören, die auf der Mondoberfläche gelandet sind. Indien ist kürzlich das vierte Land, dem eine Mondlandung gelang, und zwar in der Mondsüdpolregion.

Zusätzlich zu SLIM soll die XRISM-Mission als Weltraumobservatorium Beobachtungen durchführen. Ausgestattet mit einem Teleskop, einem Röntgenbildgerät und einem Spektrometer wird XRISM Elemente in Sternen und Galaxien messen und Weltraumplasma untersuchen. Ziel der Mission ist es, beispiellose Details über die Entstehung großräumiger Strukturen von Himmelskörpern zu liefern.

Dies ist nicht Japans erster Versuch einer Mondlandung. Das Land hatte zuvor die OMOTENASHI-Mission in Zusammenarbeit mit der NASA-Mission Artemis I gestartet, doch die Kommunikation ging verloren, was dazu führte, dass die Bergungsarbeiten eingestellt wurden. Auch eine weitere private Mission von Hakuto-R scheiterte.

