Neue Studie zeigt Potenzial für Fortpflanzung in der Schwerelosigkeit

In einem bahnbrechenden Experiment ist es einem Team japanischer Wissenschaftler gelungen, Mäuseembryonen in einer Schwerelosigkeitsumgebung an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) zu züchten. Diese Errungenschaft bietet faszinierende Möglichkeiten für die Zukunft der menschlichen Fortpflanzung im Weltraum.

Die Forscher, bestehend aus Wissenschaftlern der Universität Yamanashi, der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) und dem nationalen Forschungsinstitut Riken, entwickelten ein Gerät, das es ISS-Astronauten ermöglichte, mit Mäuseembryonen im Frühstadium umzugehen. Im August 2021 wurden 720 eingefrorene Embryonen zur Station geschickt, wo sie vier Tage lang kultiviert wurden. Die Hälfte der Embryonen war der erdähnlichen Schwerkraft (1G) ausgesetzt, während die andere Hälfte der Schwerelosigkeit ausgesetzt war.

Bemerkenswerterweise ergab die Studie, dass sich Embryonen, die sowohl unter Schwerelosigkeits- als auch unter erdähnlichen Schwerkraftbedingungen kultiviert wurden, normal entwickelten und nur geringfügige Unterschiede in ihren Entwicklungsgeschwindigkeiten aufwiesen. Ungefähr 23.6 % der Embryonen, die der Schwerelosigkeit ausgesetzt waren, und 31.1 % derjenigen in 1G entwickelten sich zu Blastozysten, das sind Zellen, die das Potenzial haben, sich zu einem Fötus und seiner Plazenta zu entwickeln. Bezeichnenderweise zeigte die DNA der Blastozysten keine signifikanten Veränderungen.

Diese bahnbrechende Forschung hat erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft der Weltraumkolonisierung und der menschlichen Fortpflanzung im Weltraum. In der nächsten Phase der Studie werden Mäuse in der Schwerelosigkeit Blastozysten transplantiert, um deren Fähigkeit zu bestätigen, gesunde Nachkommen zu zeugen.

Die Ergebnisse dieser Studie, die in der Fachzeitschrift iScience veröffentlicht wurden, liefern wertvolle Einblicke in die Möglichkeit der Fortpflanzung in Schwerelosigkeitsumgebungen. Auch wenn es auf diesem Gebiet noch viel zu lernen und zu erforschen gibt, bringt uns das erfolgreiche Wachstum von Mäuseembryonen im Weltraum dem Verständnis der Herausforderungen und Chancen der menschlichen Fortpflanzung außerhalb der Erde einen Schritt näher.

