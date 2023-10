Japanisches Startup EX-Fusion testet Technologie zur Verfolgung von Weltraumschrott

By

Das japanische Startup EX-Fusion will mit dem australischen Raumfahrtunternehmen Electro Optic Systems (EOS) eine Vereinbarung über die Durchführung von Feldtests für seine Technologie treffen, die darauf abzielt, kleine Teile von Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn zu verfolgen. Das auf Laser spezialisierte Unternehmen mit Sitz in Osaka wird während einer Australienreise von Yasutoshi Nishimura, Japans Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, eine Absichtserklärung mit EOS unterzeichnen.

Die Zusammenarbeit zwischen EX-Fusion und EOS ist eine Reaktion auf die wachsende Besorgnis über Weltraummüll. Da immer mehr Satelliten und Raumfahrzeuge ins All geschossen werden, steigt auch die Menge der zurückgelassenen Trümmer. Dieser Weltraumschrott stellt eine erhebliche Bedrohung für bestehende Satelliten und zukünftige Operationen im Weltraum dar.

Es wird erwartet, dass die Technologie von EX-Fusion Laser verwendet, um diese kleinen Weltraumschrottfragmente präzise zu verfolgen und zu überwachen. Durch die genaue Identifizierung und Verfolgung ihrer Bewegungen kann es Raumfahrtbehörden und Satellitenbetreibern wertvolle Daten liefern, die es ihnen ermöglichen, potenzielle Kollisionen zu vermeiden und die Weltraumumgebung besser zu verwalten.

Das Memorandum of Understanding ist ein wichtiger Schritt in Richtung Entwicklung und Einsatz dieser Technologie. Es unterstreicht die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Herausforderungen durch Weltraummüll. Die Feldtests bieten die Möglichkeit, die Wirksamkeit und Machbarkeit der Tracking-Technologie von EX-Fusion unter realen Bedingungen zu bewerten.

Die Partnerschaft zwischen EX-Fusion und EOS veranschaulicht auch die Rolle von Start-ups bei der Förderung von Innovationen in der Raumfahrtindustrie. Durch die Nutzung ihres Fachwissens und ihrer Technologien können Startups wie EX-Fusion zur Entwicklung innovativer Lösungen beitragen, die einige der dringendsten Probleme der Weltraumforschung angehen.

Mit der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding macht Japan einen bedeutenden Schritt auf dem Weg, ein wichtiger Akteur im Bereich der Verfolgung und Verwaltung von Weltraummüll zu werden. Diese Zusammenarbeit stellt einen Präzedenzfall für zukünftige Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit bei der Minderung der mit Weltraummüll verbundenen Risiken dar.

Quellen: Nikkei