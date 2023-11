Erforschung der Geheimnisse der galaktischen Geburt: Enthüllung der Geheimnisse der Galaxie M83

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat erneut ein faszinierendes Bild aufgenommen, das die verborgenen Geheimnisse des Kosmos enthüllt. Mit seinem leistungsstarken Mittelinfrarot-Instrument (MIRI) hat das Teleskop eine außergewöhnliche Spiralgalaxie namens M83 oder NGC 5236 angeklickt. M15 liegt etwa 83 Millionen Lichtjahre von unserem Planeten entfernt und ist zu einem Brennpunkt für Wissenschaftler geworden, die die Galaxie entschlüsseln wollen rätselhafter Prozess der Sterngeburt.

Um die faszinierenden Merkmale der Galaxie zu enthüllen, nutzt MIRI von JWST Infrarotlicht und ermöglicht so die Wahrnehmung des Universums außerhalb des menschlichen Sichtbereichs. Das Bild zeigt in der Mitte leuchtende Blautöne, die auf Regionen hinweisen, die in M83 mit zahlreichen Sternen angereichert sind. Leuchtend gelbe Streifen durchziehen anmutig die Galaxie und stellen die Entstehung neuer Sterne dar, die an himmlische Kinderstuben erinnern. Unterdessen heben orangerote Spritzer Bereiche hervor, die reich an bestimmten kohlenstoffbasierten Molekülen sind, die von MIRI fachmännisch entdeckt wurden.

Um tiefere Einblicke in die Entstehung und die Einflüsse von Sternen in Galaxien zu gewinnen, haben Wissenschaftler ein bemerkenswertes Programm namens FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters) ins Leben gerufen. Diese bahnbrechende Initiative konzentriert sich auf M83 und fünf weitere einzigartige Galaxien und versucht, die komplizierten Mechanismen zu verstehen, die der Sternentstehung zugrunde liegen. Sternrückkopplung, ein Begriff, der sich auf die Energieabgabe von Sternen an ihre Umgebung bezieht, spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Sternentstehungsrate. In der offiziellen Erklärung der Europäischen Weltraumorganisation wird die Bedeutung des Verständnisses von Sternrückkopplungen hervorgehoben, da dies die Konstruktion präziser universeller Modelle der Sternentstehung ermöglicht.

Durch umfassende Studien dieser dynamischen Beziehung wollen Wissenschaftler ihre bestehenden Modelle verbessern und ein tieferes Verständnis der Geburt und des Wachstums von Sternen gewinnen. Vor M83 wurde das JWST im Rahmen des FEAST-Programms zur Untersuchung einer anderen bemerkenswerten Galaxie, M51, eingesetzt. Ausgestattet mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten des JWST entschlüsseln Wissenschaftler weiterhin die Geheimnisse unseres riesigen Universums und werfen Licht auf die tiefgreifenden Phänomene, die unsere kosmische Landschaft prägen.

FAQ

Was ist die M83-Galaxie?

M83, auch als NGC 5236 bezeichnet, ist eine Spiralgalaxie mit einer charakteristischen balkenartigen Struktur in ihrem Zentrum. Es liegt etwa 15 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und hat aufgrund seiner potenziellen Einblicke in den Prozess der Sternentstehung die Neugier von Wissenschaftlern geweckt.

Wie erfasst MIRI solche Fotos?

Das Mid-Infrared Instrument (MIRI) des James Webb Space Telescope (JWST) nutzt Infrarotlicht, um Bilder aufzunehmen, die über die Reichweite des menschlichen Sehvermögens hinausgehen. Im Fall des M83-Bildes heben die helleren blauen Regionen Bereiche mit hoher Sterndichte hervor, während die gelben Streifen Regionen anzeigen, in denen sich neue Sterne bilden. Die orangeroten Spritzer weisen auf das Vorhandensein spezifischer kohlenstoffbasierter Moleküle hin, die von MIRI nachgewiesen wurden.

Was ist das FEAST-Programm?

Das FEAST-Programm (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters) ist eine Initiative, die darauf abzielt, den komplizierten Prozess der Sternentstehung und ihre Auswirkungen auf Galaxien zu verstehen. Durch die Untersuchung von Galaxien wie M83 können Wissenschaftler ihre Modelle verbessern und ein tieferes Verständnis der Entstehung und des Wachstums von Sternen erlangen. Das Programm untersucht auch das Konzept des Stern-Feedbacks, das sich auf die Energieabgabe von Sternen an ihre Umgebung bezieht.