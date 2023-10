Astronomen entdecken jupitergroße „Planeten“, die im Weltraum schweben

By

Astronomen haben mit dem James Webb Space Telescope (JWST) eine faszinierende Entdeckung gemacht: jupitergroße „Planeten“, die frei im Weltraum schweben und mit keinem Stern verbunden sind. Diese als Jupiter Mass Binary Objects oder „JuMBOs“ bekannten Objekte wurden bei einer detaillierten Untersuchung des berühmten Orionnebels entdeckt. Besonders interessant ist, dass sich diese JuMBOs scheinbar paarweise bewegen, und Astronomen versuchen derzeit zu erklären, wie dies passieren konnte.

Eine Möglichkeit besteht darin, dass diese Objekte in Regionen des Nebels entstanden sind, in denen nicht genügend Material vorhanden war, um vollständig ausgebildete Sterne zu erzeugen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass sie ursprünglich um Sterne herum entstanden sind und dann durch verschiedene Wechselwirkungen in den interstellaren Raum geschleudert wurden. Die letztere Hypothese wird derzeit von Wissenschaftlern favorisiert, obwohl sie noch einige unbeantwortete Fragen aufwirft.

Der Orionnebel, auch bekannt als M42, ist die der Erde am nächsten gelegene große Sternentstehungsregion. Mit bloßem Auge ist es als schwacher Fleck im Sternbild Orion sichtbar. Die kürzlich vom JWST durchgeführte Untersuchung liefert eine Fülle neuer Informationen über den Nebel und ergänzt das, was bereits von älteren Teleskopen wie dem Hubble-Weltraumteleskop beobachtet wurde.

Die Durchmusterung ergab ein detailliertes Mosaikbild des Orionnebels, bestehend aus 700 Ansichten, die das JWST im Laufe einer Woche Beobachtungen aufgenommen hatte. Auf diesem Bild sind Tausende junger Sterne zu sehen, von denen viele von dichten Scheiben aus Gas und Staub umgeben sind, die Planeten bilden könnten.

Unter all diesen Informationen hat die Entdeckung der JuMBOs die unmittelbare Aufmerksamkeit der Astronomen auf sich gezogen. Es stellt aktuelle Modelle der Planetensystementstehung in Frage und erhöht die Möglichkeit, dass in allen Sternentstehungsregionen binäre Planetenpaare existieren. Das vollständige Bild von M42 wird auf dem EsaSky-Portal öffentlich zugänglich gemacht, sodass jeder die Daten erkunden kann. Erste Papiere, die die Umfrage und die JuMBO-Entdeckung beschreiben, werden auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht.

Quellen: BBC News

Definitionen: James Webb Space Telescope (JWST) – Ein Weltraumteleskop, das 2021 starten soll und als Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops konzipiert ist.

Orionnebel (M42) – Die der Erde am nächsten gelegene große Sternentstehungsregion, mit bloßem Auge als Fleck im Sternbild Orion sichtbar.