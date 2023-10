Das James-Webb-Weltraumteleskop enthüllt überraschende Erkenntnisse über frühe Galaxien

By

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat bahnbrechende Entdeckungen über das frühe Universum gemacht, einschließlich der Existenz reifer Galaxien während der kosmischen Morgendämmerung. Diese Erkenntnisse stellten frühere Theorien der Kosmologie in Frage und ließen Wissenschaftler nach Erklärungen suchen. Eine neue Studie mit hochentwickelten Computersimulationen könnte dieses Rätsel jedoch lösen.

Die Studie legt nahe, dass die Sternentstehung in den frühen Galaxien eher in Schüben als in einem gleichmäßigen Tempo erfolgte. Obwohl diese Galaxien relativ klein waren, scheinen sie aufgrund dieser intensiven Sternentstehungsschübe hell zu leuchten. Dies kann den trügerischen Eindruck einer großen Masse erwecken und zu der falschen Vorstellung führen, dass diese Galaxien größer sind, als sie tatsächlich sind.

„Astronomen können sicher messen, wie hell diese frühen Galaxien sind, weil Photonen (Lichtteilchen) direkt nachweisbar und zählbar sind, wohingegen es viel schwieriger ist zu sagen, ob diese Galaxien wirklich groß oder massiv sind.“ Sie scheinen groß zu sein, weil sie als hell beobachtet werden“, erklärt Guochao Sun, der Hauptautor der Studie.

Die Erkenntnisse des James Webb-Weltraumteleskops haben einen einzigartigen Einblick in die kosmische Morgendämmerung gewährt und Licht auf die Frühgeschichte unseres Universums geworfen. Diese Entdeckungen haben das Potenzial, unser Verständnis des Ursprungs und der Entwicklung von Galaxien zu revolutionieren.

Quellen:

– Reuters: Will Dunham

- Northwestern University

– Astrophysikalische Tagebuchbriefe