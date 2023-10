Das James-Webb-Weltraumteleskop entdeckt Paare jupitergroßer Planeten, die im Weltraum treiben

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat eine weitere bemerkenswerte Entdeckung in den Tiefen des Weltraums gemacht. Astronomen richteten das Teleskop auf den Orionnebel und fanden scheinbar Paare massereicher Planeten, die die Gesetze der Physik in Frage stellen. Ungefähr 80 Planeten in der Größe eines Jupiters wurden entdeckt, die frei im Weltraum schwebten und keine gravitative Bindung an einen Stern hatten. Diese als „JuMBOs“ (Jupiter Mass Binary Objects) bezeichneten Himmelskörper scheinen sich gemeinsam zu bewegen.

Wissenschaftler spekulieren, dass diese Planeten ursprünglich in der Nähe von Sternen entstanden sind, später aber in den Weltraum entwichen sind. Die Gasphysik weist darauf hin, dass sich Objekte mit der Masse des Jupiters nicht unabhängig voneinander bilden können. Während einzelne Planeten aus Sternensystemen ausgestoßen werden können, bleibt die Frage, wie Planetenpaare gleichzeitig ausgestoßen werden können. Mark McCaughrean, leitender wissenschaftlicher Berater der Europäischen Weltraumorganisation, gibt zu, dass die Antwort den Forschern entgeht, und bittet um theoretischen Input, um das Rätsel zu lösen.

Der Orionnebel, auch bekannt als M42, ist eine nahe gelegene Sternentstehungsstätte und eine ergiebige Quelle astronomischer Aktivität. Dieser helle Nebel befindet sich am Ende des „Schwerts“ des Orion und erstreckt sich über mehrere Lichtjahre. Seine Brillanz verdankt er dem Trapezium, einer Gruppe aus vier Zentralsternen. Der Nebel beherbergt eine Vielzahl von Sternen unterschiedlicher Größe, von solchen, die 40-mal massereicher als die Sonne sind, bis hin zu solchen, die weniger als das 0.1-fache ihrer Größe haben.

Die Entdeckung dieser ungewöhnlichen Gasriesensysteme im Orionnebel hat bei Wissenschaftlern großes Interesse geweckt. Dr. Heidi Hammel, eine multidisziplinäre Wissenschaftlerin, die am JWST arbeitet, brachte die potenzielle Bedeutung dieses Ergebnisses zum Ausdruck. Aktuelle Modelle zur Entstehung von Planetensystemen sagen nicht den Ausstoß binärer Planetenpaare voraus. Allerdings vermutet Dr. Hammel die Möglichkeit, dass alle Sternentstehungsregionen diese Doppel-Jupiter, Doppel-Neptune und sogar Doppel-Erden beherbergen könnten und frühere Teleskope möglicherweise nicht leistungsstark genug waren, um sie zu entdecken.

Um diese neueste Entdeckung zu erkunden und in die Wunder des gesamten Orionnebels einzutauchen, bietet die Europäische Weltraumorganisation ein interaktives Tool namens ESASky an.

Quellen:

- BBC News

– Europäische Weltraumorganisation (ESA)