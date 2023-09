Enthüllung der Geheimnisse von K2-18 b: Eine Welt voller Möglichkeiten

By

Wissenschaftler haben mit dem James Webb-Weltraumteleskop eine bahnbrechende Entdeckung über K2-18 b gemacht, einen fernen Planeten weit von der Erde entfernt. Sie haben das Vorhandensein von kohlenstoffbasierten Molekülen, darunter Methan und Kohlendioxid, in der Atmosphäre des Planeten nachgewiesen. K2-18 b, das etwa das 8.6-fache der Masse der Erde hat, war lange Zeit ein Rätsel. Frühere Studien deuteten auf die mögliche Existenz von Wasserozeanen auf seiner Oberfläche sowie einer wasserstoffreichen Atmosphäre hin. Die jüngsten Erkenntnisse des Webb-Weltraumteleskops liefern verlockende Anzeichen für die Möglichkeit von Leben.

K2-18 b umkreist einen kühlen Zwergstern namens K2-18, der sich in der „Goldlöckchen-Zone“ befindet, wo der Planet genau die richtige Menge an Sternenlicht empfängt, um flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche zu halten, ohne zu verdampfen. Dieser faszinierende Planet befindet sich etwa 120 Lichtjahre entfernt im Sternbild Löwe und fällt in die Kategorie „Hycean-Planet“. Diese hypothetischen Planeten zeichnen sich durch ihre heiße, wasserdurchtränkte Natur und ihre von Wasserstoff dominierten Atmosphären aus und wecken die Neugier der Wissenschaftler auf ihr Potenzial, Leben zu ermöglichen.

Der Hauptautor der Studie, Nikku Madhusudhan, betonte die Bedeutung der Erforschung verschiedener bewohnbarer Umgebungen bei der Suche nach Leben außerhalb der Erde. Während der Schwerpunkt traditionell auf kleineren Gesteinsplaneten lag, bieten die größeren Hycean-Welten wie K2-18 b mehr Möglichkeiten für atmosphärische Beobachtungen.

Die Forscher haben aus ihren Erkenntnissen interessante Erkenntnisse gewonnen. Die Fülle an Methan und Kohlendioxid sowie das Fehlen von Ammoniak lassen auf die Existenz eines verborgenen Wasserozeans unter der wasserstoffreichen Atmosphäre des Planeten schließen. Die Studie legt auch die Möglichkeit des Vorhandenseins eines Moleküls namens Dimethylsulfid (DMS) nahe, das auf der Erde ausschließlich von lebenden Organismen wie Phytoplankton in unseren Ozeanen produziert wird.

Ziel künftiger Beobachtungen mit dem Webb-Teleskop ist es, das Vorhandensein von DMS in der Atmosphäre von K2-18 b zu bestätigen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass K2-18 b zwar innerhalb der bewohnbaren Zone liegt und über eine Atmosphäre verfügt, die reich an kohlenstoffbasierten Molekülen ist, dies allein jedoch keine Garantie für das Vorhandensein von Leben ist. Mit seinem größeren Radius und der Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Hochdruckeisschicht erinnert uns K2-18 b an die komplizierte und rätselhafte Natur des Kosmos, während wir weiterhin ferne Welten erforschen.

Quellen:

– James Webb-Weltraumteleskop

– Forschungsstudie durchgeführt vom Hauptautor Nikku Madhusudhan