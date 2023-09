Das James-Webb-Weltraumteleskop könnte von einem anderen Sternensystem aus Anzeichen intelligenten Lebens auf der Erde entdecken

By

Eine neue Studie legt nahe, dass das James Webb Space Telescope (JWST) in der Lage wäre, Anzeichen unserer Zivilisation auf der Erde zu erkennen, wenn es uns von einem anderen Sternensystem in der Milchstraße aus beobachten würde. Diese Entdeckung weckt die Hoffnung, dass die hochmoderne Raumsonde bei der Erkundung ferner Welten auch außerirdische Zivilisationen entdecken könnte.

Das Hauptziel von JWST, das Ende 2021 startete, besteht darin, die Geheimnisse des frühen Universums zu entschlüsseln. Eines seiner sekundären Ziele ist jedoch die Analyse der Atmosphären von Exoplaneten auf der Suche nach Biosignaturen, das sind Gase, die von biologischem Leben produziert werden, und Technosignaturen, das sind Chemikalien, die von fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisationen erzeugt werden.

Um festzustellen, wie gut JWST Anzeichen intelligenten Lebens erkennen kann, führten Forscher einen Test durch, bei dem die Erde der einzige bekannte bewohnbare Planet im Universum war. Sie manipulierten ein Spektrum der Erdatmosphäre, um zu simulieren, wie sie einem viele Lichtjahre entfernten Beobachter erscheinen würde, und verwendeten ein Computermodell, um zu beurteilen, ob JWST wichtige Biosignaturen und Technosignaturen identifizieren konnte.

Obwohl die Ergebnisse dieser Studie noch keinem Peer-Review unterzogen wurden, deuten sie darauf hin, dass JWST in der Lage sein könnte, Marker für intelligentes und nichtintelligentes Leben in der Erdatmosphäre zu erkennen. Basierend auf der Qualität des veränderten Datensatzes, der Beobachtungen aus dem Sternensystem TRAPPIST-1 ähnelt, ist es wahrscheinlich, dass JWST Leben oder außerirdische Zivilisationen auf Exoplaneten im Umkreis von 40 Lichtjahren um die Erde und möglicherweise in bis zu 50 Lichtjahren Entfernung entdecken könnte .

Experten schätzen, dass sich in der Reichweite von JWST etwa 4,000 Exoplaneten befinden könnten, was die Möglichkeit bietet, bewohnbare Planeten zu entdecken. Ohne Kontextwissen über die spezifische Umgebung kann es jedoch schwierig sein, Leben auf anderen Planeten zu entdecken. Unterschiedliche Bedingungen und alternative Lebensformen oder Technologien könnten diese Lebenssignaturen weniger offensichtlich machen.

Während JWST bereits bedeutende Entdeckungen über Exoplaneten in der Nähe der Erde gemacht hat, wie zum Beispiel die Entdeckung von Wasser auf dem Exoplaneten GJ 1214b und die Beobachtung eines Staubsturms auf dem Exoplaneten VHS 1256 b, bleibt die Erkennung von Lebenszeichen auf anderen Planeten komplex.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das James-Webb-Weltraumteleskop vielversprechend ist, wenn es darum geht, möglicherweise Anzeichen intelligenten Lebens auf der Erde zu erkennen und Exoplaneten nach Biosignaturen oder Technosignaturen zu untersuchen. Allerdings sind weitere Forschungen und Untersuchungen erforderlich, um die bewohnbare Umgebung von Exoplaneten besser zu verstehen und die potenziellen Lebenssignaturen zu interpretieren, die sie möglicherweise besitzen.

