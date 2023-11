Erforschung der Geburt von Sternen: Neue Erkenntnisse aus dem James Webb-Weltraumteleskop

By

Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen Blick in die Vergangenheit werfen und die Geburt unserer eigenen Sonne vor 4.6 Milliarden Jahren miterleben. Dank des James Webb Space Telescope (JWST) verfügen wir jetzt über ein atemberaubendes Bild, das einen Einblick in dieses außergewöhnliche Ereignis gewährt. Das Bild zeigt einen Stern namens HH212 im Sternbild Orion, der vermutlich nur 50,000 Jahre alt ist – ein ähnliches Alter wie unsere Sonne, als sie geboren wurde.

Im Gegensatz zu typischen Bildern von Sternen bleibt das Leuchten des Protosterns in HH212 verborgen. Stattdessen sehen wir die faszinierenden rosaroten Strahlen, die der Stern in entgegengesetzte Richtungen aussendet. Diese Jets sind für die Entstehung des Sterns von entscheidender Bedeutung und helfen ihm, seinen Geburtsprozess zu regulieren. Während das Gas im Zentrum des Sterns komprimiert und rotiert, entfernen diese Jets und Ausflüsse überschüssigen Drehimpuls und verhindern so, dass der Stern auseinanderfliegt.

Die rosarote Farbe der Strahlen weist auf das Vorhandensein von molekularem Wasserstoff (H2) hin, der aus zwei miteinander verbundenen Wasserstoffatomen besteht. Stoßwellen, die durch die Ausströme dringen, regen den molekularen Wasserstoff an und lassen ihn im Infrarotwellenlängenbereich hell leuchten. Die Nahinfrarotkamera (NIRCam) des JWST hat dieses bemerkenswerte Bild überwiegend bei einer Wellenlänge von 2.12 Mikrometern aufgenommen.

Durch die Untersuchung des Sterns HH212 in den letzten drei Jahrzehnten konnten Astronomen seine Veränderungen im Laufe der Zeit verfolgen. Dank der beispiellosen Schärfe und Empfindlichkeit des JWST können Wissenschaftler nun jedoch tiefer in die komplizierten Prozesse hinter der Sternentstehung eintauchen. Tatsächlich haben die Beobachtungen des JWST sogar noch symmetrischere Strukturen offenbart, einschließlich des Vorhandenseins zusätzlicher Bugstoßdämpfer in den Jets.

Was das JWST wirklich außergewöhnlich macht, ist nicht nur seine Fähigkeit, Bilder mit bemerkenswerter Präzision aufzunehmen, sondern auch sein großer Spektralbereich. Dies ermöglicht es Forschern, detaillierte Farbbilder von Objekten wie HH212 zu erhalten, die Einblicke in die Mechanismen geben, die die Sternentstehung vorantreiben. Durch die Beobachtung der Jets bei unterschiedlichen Wellenlängen können Wissenschaftler die in ihnen ablaufenden physikalischen Prozesse besser verstehen.

George Herbig und Guillermo Haro, die Pioniere, die in den 212er und 1940er Jahren Objekte wie HH50 untersuchten, wären zweifellos von den Fähigkeiten des JWST verblüfft. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und der umfassenden Farberkennung revolutioniert dieses hochmoderne Weltraumteleskop unser Verständnis der Sternentstehung und eröffnet neue Grenzen auf dem Gebiet der Astronomie.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist das James Webb Space Telescope (JWST)?

A: Das JWST ist eine Zusammenarbeit zwischen der NASA, der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Canadian Space Agency (CSA). Es handelt sich um ein Weltraumteleskop, das das Universum im Infrarotspektrum erforschen und die Entstehung und Entwicklung von Sternen, Galaxien und Planetensystemen untersuchen soll.

F: Wie alt ist HH212, der Stern im JWST-Bild?

A: HH212 wird auf ein Alter von etwa 50,000 Jahren geschätzt, was ihn zu einem relativ jungen Stern macht.

F: Warum können wir den Protostern in HH212 nicht sehen?

A: Der Protostern ist in einer dichten, rotierenden Scheibe aus Gas und Staub verborgen, was eine direkte Beobachtung verhindert. Stattdessen können wir nur die vom Stern ausgesandten Jets in rosaroter Farbe beobachten.

F: Was sind Bogenstoßdämpfer?

A: Bowshocks sind Bereiche aus komprimiertem Gas und Staub, die sich bilden, wenn schnelleres Material mit langsamerem Material kollidiert. Im Fall von HH212 sind diese Strukturen in den vom Stern emittierten Jets vorhanden.

F: Wie hilft uns das JWST, die Sternentstehung zu verstehen?

A: Die Bildgebungsfähigkeiten des JWST liefern beispiellose Details und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Prozesse und Strukturen zu untersuchen, die bei der Sternentstehung eine Rolle spielen. Durch die Beobachtung von Objekten wie HH212 bei verschiedenen Wellenlängen können Forscher Einblicke in die physikalischen Mechanismen gewinnen, die die Entstehung und Entwicklung von Sternen vorantreiben.