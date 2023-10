Jupiter entdecken: Das James-Webb-Teleskop enthüllt faszinierende Bilder des Gasriesen

Das James Webb-Weltraumteleskop der NASA überrascht Wissenschaftler weiterhin mit seinen Entdeckungen und liefert dieses Mal faszinierende Bilder der Jupiteratmosphäre. Mithilfe seiner außergewöhnlichen Vision hat das Webb-Teleskop nie zuvor gesehene Merkmale enthüllt, die die wissenschaftliche Gemeinschaft überrascht haben.

Eine bahnbrechende Entdeckung des James-Webb-Teleskops ist die Aufnahme von Bildern, die einen über 4800 Kilometer breiten Hochgeschwindigkeits-Jetstream am Äquator des Jupiter zeigen. Diese Bilder bieten Wissenschaftlern neue Einblicke in das Klima und die Dynamik des Gasriesen. Ricardo Hueso von der Universität des Baskenlandes in Bilbao, Spanien, drückte seine Überraschung aus und erklärte: „Was wir immer als verschwommene Schleier in der Atmosphäre des Jupiters gesehen haben, erscheinen jetzt als klare Merkmale, die wir zusammen mit der schnellen Rotation des Planeten verfolgen können.“

Mit seinen NIRCam-Instrumenten nahm das Webb-Teleskop an einem ganzen Jupitertag im Juli 10 alle 2022 Stunden Bilder von Jupiter auf. Diese Bilder wurden mit vier verschiedenen Filtern aufgenommen, die kleine Veränderungen in den Merkmalen in unterschiedlichen Höhen erkennen konnten, und ermöglichten es Forschern, die Atmosphäre des Jupiter zu untersuchen detaillierter. Darüber hinaus erfasste das Teleskop die höhergelegenen Schichten der Atmosphäre, die sich 25 bis 50 Kilometer über den Wolkendecken des Planeten befinden. Die Geschwindigkeit des beobachteten Jetstreams wurde mit etwa 515 Kilometern pro Stunde gemessen und ist damit schneller als ein Hurrikan der Kategorie 5 auf der Erde.

Das James Webb-Weltraumteleskop, das größte und leistungsstärkste jemals gebaute Weltraumteleskop, ist Teil der Großen Observatorien der NASA. Sein Hauptzweck besteht darin, Licht einzufangen und zu fokussieren, sodass Wissenschaftler weiter in die Vergangenheit blicken können als je zuvor. Das Webb-Teleskop befindet sich am Lagrange-Punkt L2, 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und bietet einen einzigartigen Aussichtspunkt für die Untersuchung von Himmelsobjekten und -phänomenen.

Diese faszinierenden Bilder von Jupiter, die das James Webb-Teleskop aufgenommen hat, haben es Wissenschaftlern in Kombination mit der Fähigkeit des Teleskops, im Infrarotlicht zu sehen, und seiner Zusammenarbeit mit dem Hubble-Weltraumteleskop zum ersten Mal ermöglicht, Jupiters Jetstream zu erkennen und zu verfolgen. Diese Entdeckungen ermöglichen ein tieferes Verständnis der atmosphärischen Dynamik des Gasriesen und tragen zu unserem umfassenderen Wissen über das Universum bei.

