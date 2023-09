Das James-Webb-Weltraumteleskop entdeckt kosmische Regelbrecher in frühen Galaxien

By

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat neue Einblicke in die Entwicklung von Galaxien im frühen Universum geliefert. Astronomen nutzten das JWST, um Galaxien und ihr Verhalten über einen Zeitraum von 12 Milliarden Jahren zu beobachten. Sie fanden heraus, dass die Geschwindigkeit der Sternentstehung, die galaktischen Massen und die chemischen Zusammensetzungen in Galaxien im Laufe der kosmischen Geschichte durch ein einheitliches Regelwerk geregelt wurden. Allerdings schienen die frühesten Galaxien diesen Regeln zu widersprechen.

Laut Claudia Lagos, außerordentlicher Professorin an der University of Western Australia, war die überraschendste Entdeckung, dass alte Galaxien weniger schwere Elemente produzierten als vorhergesagt. Dies war zuvor nicht beobachtet worden, da frühere Instrumente nicht leistungsstark genug waren, um die chemische Zusammensetzung von Galaxien aus so weit entfernten Zeitpunkten zu erfassen.

Als das Universum entstand, war es mit Wasserstoff und Helium gefüllt. Es gab nur eine kleine Anzahl schwererer Elemente, sogenannte Metalle. Die erste Generation von Sternen schmiedete diese Metalle in ihren Kernen und verteilte sie durch Supernova-Explosionen. Dieser Anreicherungsprozess setzte sich im Laufe der kosmischen Geschichte fort und führte in späteren Galaxien zu höheren Metallizitäten.

Das Team stellte jedoch fest, dass die Metallizität früher Galaxien viel geringer war als erwartet, selbst wenn man die erwarteten niedrigeren Werte aufgrund ihrer frühen Entstehung berücksichtigte. Das Team vermutet, dass diese Ungleichheit auf die enge Verbindung zwischen frühen Galaxien und dem intergalaktischen Medium zurückzuführen sein könnte, das diese Galaxien ständig mit neuem Gas versorgte und ihre schweren Elemente verdünnte.

Diese Erkenntnisse stellen aktuelle Modelle der galaktischen Entwicklung und die Mechanismen, durch die sich die ersten Galaxien entwickelten, in Frage. Diese Forschung wurde in der Zeitschrift Nature veröffentlicht.

Quellen:

– University of Western Australia (Stellungnahme)

– Natur (Zeitschrift)