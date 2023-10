Entdeckung eines Hochgeschwindigkeits-Jetstreams in der Atmosphäre des Jupiter: Beobachtungen mit dem James Webb-Weltraumteleskop

Das von der NASA betriebene James Webb Space Telescope (JWST) hat eine bahnbrechende Entdeckung in der Atmosphäre des Jupiter gemacht. Mit seiner Nahinfrarotkamera (NIRCam) hat das JWST Bilder aufgenommen, die ein bisher unbekanntes Phänomen enthüllten: einen Hochgeschwindigkeits-Jetstream, der sich über 3,000 Meilen in der Breite über den primären Wolkenschichten nahe Jupiters Äquator erstreckt. Dieser Befund liefert wertvolle Einblicke in die Dynamik der turbulenten Atmosphäre des Jupiter und zeigt die bemerkenswerten Fähigkeiten des Webb-Teleskops bei der Untersuchung solcher atmosphärischen Merkmale.

Die Jupiterbeobachtungen des JWST wurden im Rahmen des Early Release Science-Programms durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Aufnahme von Bildern in Abständen von 10 Stunden lag, was einem Jupitertag entspricht. Durch die Verwendung verschiedener Filter war das Teleskop in der Lage, Variationen kleiner atmosphärischer Merkmale in unterschiedlichen Höhen in der Jupiteratmosphäre zu identifizieren.

Im Gegensatz zu früheren Missionen, die hauptsächlich tiefere und tiefere Schichten der Jupiteratmosphäre untersuchten, zeichnet sich das JWST dadurch aus, dass es tiefer in das Nahinfrarotspektrum vordringt. Dies ermöglicht die Untersuchung der höhergelegenen Schichten der Jupiteratmosphäre, etwa 15–30 Meilen über der Wolkendecke des Planeten. In diesen Nahinfrarotbildern zeigen die oberen Dunstschichten, die normalerweise als undeutliche Unschärfe erscheinen, jetzt feinere Details, insbesondere in der Äquatorregion.

Der neu identifizierte Jetstream auf Jupiter rast mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit von etwa 320 Meilen pro Stunde, doppelt so schnell wie die anhaltende Windgeschwindigkeit eines Hurrikans der Kategorie 5 auf der Erde. Dieser Hochgeschwindigkeits-Jetstream befindet sich etwa 25 Meilen über den Wolkenschichten des Jupiters in der unteren Stratosphäre und stellt ein faszinierendes Forschungsobjekt dar.

Um die Variation der Windgeschwindigkeit mit der Höhe und das Vorhandensein von Windscherungen besser zu verstehen, verglich das Forschungsteam die vom JWST in größeren Höhen beobachteten Windmuster mit denen, die das Hubble-Weltraumteleskop in tieferen Schichten der Jupiteratmosphäre erfasste. Dieser Vergleich ermöglichte es ihnen, die Entwicklung von Stürmen zu überwachen und Einblicke in die dreidimensionale Struktur von Gewitterwolken zu gewinnen.

Durch die Kombination der außergewöhnlichen Auflösung und der breiten Wellenlängenabdeckung des JWST mit entscheidenden Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops konnte das Forschungsteam die kleinen Wolkenmerkmale identifizieren und verfolgen, die als Indikatoren für den Hochgeschwindigkeits-Jetstream dienten. Diese Beobachtungen lieferten auch wertvolle Kontexte für das Verständnis der äquatorialen Atmosphäre des Jupiter und der konvektiven Stürme, die unabhängig vom Jetstream auftreten.

Um die Eigenschaften des Jetstreams weiter zu untersuchen, plant das Forschungsteam zusätzliche Beobachtungen mit dem James Webb Space Telescope. Ziel dieser laufenden Studie ist es, zu untersuchen, ob sich Geschwindigkeit und Höhe des Jetstreams im Laufe der Zeit ändern.

Quelle: Das James Webb-Weltraumteleskop beobachtet einen Hochgeschwindigkeits-Jetstream auf Jupiter. (NASA)