Eintauchen in die Tiefen des Universums: James Webb Telescope enthüllt verborgene Galaxien

Das James Webb Space Telescope (JWST) der NASA revolutioniert weiterhin unser Verständnis des Universums. In einem kürzlichen Durchbruch haben Astronomen die leistungsstarken Instrumente des JWST genutzt, um die Entfernung zu fast 200 Galaxien und Galaxienhaufen, die in den frühen Tagen des Universums entstanden sind, genau zu messen.

Das erste öffentlich veröffentlichte Bild des JWST, aufgenommen am 11. Juli 2022, enthüllt eine faszinierende Tiefensicht, die über 7,000 Galaxien umfasst. Dieses bemerkenswerte Bild ist zu einer Fundgrube für Astronomen geworden, die die Geheimnisse der galaktischen Entwicklung im Laufe der Zeit entschlüsseln möchten.

Eine bahnbrechende, von Kanada durchgeführte Studie ist die erste, die galaktische Entfernungen in diesem Bild misst. Die Ergebnisse des Forschungsteams offenbaren riesige Konzentrationen von Sternen, die bis zu 10 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt sind und einen Einblick in die ferne Vergangenheit bieten. Diese Galaxienhaufen stellen ideale Ziele für zukünftige Studien dar und ermöglichen ein tieferes Verständnis der Entwicklung von Galaxien und der Cluster, in denen sie sich befinden.

Das mit leistungsstarken Instrumenten ausgestattete JWST startete seine Mission im Dezember 2021 und tauchte vor allem in die Tiefen des Universums ein, um Transformationen seit dem Urknall zu untersuchen. Obwohl beim Verständnis des frühen Universums enorme Fortschritte erzielt wurden, bleiben viele Fragen unbeantwortet. Astronomen sind besonders fasziniert von der Entstehung von Licht, der Entstehung der ersten Sterne und der Entstehungszeit der ersten Galaxien.

Der kanadische NIRISS (Near Infra-Red Imager and Slitless Spectrograph), ein wesentlicher Bestandteil des JWST, spielt eine wichtige Rolle bei der Suche nach Wissen. NIRISS zeichnet sich durch das Sammeln von Spektren aus, was die Erfassung von Lichtsignaturen entfernter Sterne und Galaxien beinhaltet. Durch Spektralanalyse können Astronomen die Entfernung eines Objekts bestimmen, indem sie das Rotverschiebungsphänomen untersuchen, das durch die Ausdehnung des Lichts in Richtung des roten Endes des Spektrums aufgrund der Expansion des Universums gekennzeichnet ist.

Hauptautor Gaël Noirot, Postdoktorand an der Saint Mary's University in Halifax, Nova Scotia, unterstreicht in dieser Studie die Bedeutung von NIRISS. Durch die gleichzeitige Messung der Rotverschiebungen von Hunderten von Galaxien konnte das Team neue Erkenntnisse über galaktische Entfernungen gewinnen und den Horizont der astronomischen Forschung erweitern.

Die Untersuchung brachte auch weitere Erkenntnisse zutage. Das Team identifizierte drei Objekte mit höherer Dichte, als man in einer einzelnen Galaxie erwarten würde. Diese überdichten Regionen könnten auf das Vorhandensein von drei neu entdeckten Galaxienhaufen hinweisen, die etwa acht bis zehn Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt im Galaxienhaufen SMACS 10 liegen. Darüber hinaus stellt die Anwesenheit der „Wunderkerzengalaxie“ in einer dieser überdichten Regionen, neun Milliarden Lichtjahre entfernt, die Vorstellung in Frage, dass es sich um eine isolierte Einheit handelt. Die Verbindung der Sparkler-Galaxie mit einer Galaxienfamilie hat erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis der Entstehung der ersten Sternhaufen im Universum nach dem Urknall.

Für die Zukunft plant das Team, die Fähigkeiten des NIRISS-Instruments im zweiten Beobachtungsjahr des JWST zu nutzen. Ihr Ziel ist es, noch tiefer in die kosmischen Abgründe vorzudringen und bisher unbekannte Galaxien, Galaxienhaufen und Überdichten zu enthüllen.

Die neue Studie, die Licht auf die riesige kosmische Landschaft wirft, wurde in der Oktoberausgabe 2023 der Monthly Notices der Royal Astronomical Society veröffentlicht.

FAQ

1. Was hat das James Webb-Weltraumteleskop entdeckt?

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat Astronomen dabei geholfen, die Entfernung zu fast 200 Galaxien und Galaxienhaufen zu bestimmen, die in den frühen Tagen des Universums entstanden sind. Seine leistungsstarken Instrumente haben ein Bild aufgenommen, das über 7,000 Galaxien zeigt und wertvolle Einblicke in die galaktische Entwicklung im Laufe der Zeit liefert.

2. Welchen Beitrag leistet das kanadische NIRISS-Instrument zur Forschung?

Der kanadische NIRISS (Near Infra-Red Imager and Slitless Spectrograph) ist ein integraler Bestandteil des James Webb-Weltraumteleskops. NIRISS zeichnet sich durch die Erfassung von Lichtsignaturen und die Messung der Rotverschiebung entfernter Sterne und Galaxien aus. Durch die Analyse des Rotverschiebungsphänomens können Astronomen die Entfernungen von Hunderten von Galaxien gleichzeitig bestimmen und so wichtige Informationen für die weitere astronomische Forschung liefern.

3. Welche bedeutenden Entdeckungen wurden in der aktuellen Studie gemacht?

Die Studie enthüllte neue Galaxien innerhalb des Galaxienhaufens SMACS 0723, von denen einige etwa acht bis zehn Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt liegen. Darüber hinaus deutet die Entdeckung überdichter Regionen auf das Vorhandensein von drei neu entdeckten Galaxienhaufen innerhalb des Haufens hin. Darüber hinaus stellt die Assoziation der „Wunderkerzengalaxie“ mit einer Galaxienfamilie frühere Annahmen über ihre Isolation in Frage und liefert Einblicke in die Entstehung der ersten Sternhaufen des Universums nach dem Urknall.

4. Was können wir von zukünftigen Beobachtungen mit JWST erwarten?

Das Forschungsteam plant, das NIRISS-Instrument im zweiten Jahr der JWST-Beobachtungen einzusetzen. Durch einen noch tieferen Blick in die Tiefen des Universums hoffen Astronomen, neue Galaxien, Galaxienhaufen und Überdichten zu entdecken und so weitere Geheimnisse über unsere kosmische Umgebung zu lüften.