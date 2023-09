Galaxien im frühen Universum ähneln unserer Milchstraße, wie eine neue Studie zeigt

By

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat neue Einblicke in die Entstehung von Galaxien im frühen Universum geliefert. Frühere Annahmen gingen davon aus, dass neu entstandene Galaxien, die nach dem Urknall vor 13.7 Milliarden Jahren zu verschmelzen begannen, keine auffälligen Strukturen wie Spiralarme, Balken oder Ringe aufwiesen. Laut der neuen Studie könnten diese heiklen Merkmale jedoch tatsächlich bereits 3.7 Milliarden Jahre nach dem Urknall vorhanden gewesen sein, was frühere Annahmen über die Entstehung und Entwicklung von Galaxien in Frage stellt.

Die von Astronomen der Universität Manchester im Vereinigten Königreich durchgeführte Forschung analysierte Daten des JWST, das über ein beispielloses Infrarotauge verfügt, das eine genauere Untersuchung des frühen Universums ermöglicht. Diese Daten zeigten, dass frühe Galaxien im Gegensatz zu früheren Annahmen klar definierte Strukturen hatten, die unserer eigenen Milchstraße ähnelten.

Die Entdeckung basierte auf einer Analyse von 3,956 Galaxien und ist damit die größte Stichprobe, die bisher mithilfe von JWST-Daten untersucht wurde. Das Team klassifizierte die Galaxien anhand ihrer Form und kategorisierte sie weiter in glatt oder strukturiert. Strukturierte Galaxien zeigten Ausbrüche der Sternentstehung und Anzeichen von Verschmelzungen mit anderen Galaxien.

Die Ergebnisse der Studie stellen frühere Erkenntnisse über die Galaxienentwicklung in Frage, die größtenteils auf Daten des Hubble-Weltraumteleskops (HST) beruhten. Während frühere HST-Daten darauf hindeuteten, dass frühe Galaxien aufgrund von Verschmelzungen unregelmäßige Formen hatten, ermöglichte die höhere Auflösung des JWST einen tieferen Einblick in die wohldefinierten Strukturen dieser Galaxien.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich relativ gut definierte galaktische Strukturen schneller bildeten als bisher angenommen und der Hubble-Sequenz folgen, die Galaxien anhand ihrer visuellen Eigenschaften klassifiziert. Dies deutet darauf hin, dass neue Ideen erforderlich sind, um zu erklären, wie sich Galaxien in den letzten 10 Milliarden Jahren entwickelt haben.

Die im Astrophysical Journal veröffentlichte Forschung trägt zum wachsenden Wissensschatz über das frühe Universum bei und stellt bestehende Theorien über die Entstehung und Entwicklung von Galaxien in Frage.

