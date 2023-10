Neuentdecktes Element nach kosmischer Kollision gefunden

By

Eine aktuelle Studie mit dem James Webb Space Telescope (JWST) der NASA hat das Vorhandensein von Tellur, einem äußerst seltenen Element auf der Erde, nach einer Kollision zwischen zwei dichten Sternenleichen in einer Entfernung von etwa einer Milliarde Lichtjahren aufgedeckt. Diese bahnbrechende Entdeckung bietet wertvolle Einblicke in den Prozess der Elementerstellung im Universum.

Unter der Leitung von Andrew Levan von der Radboud-Universität in den Niederlanden zeigt die Studie die Bedeutung des JWST für die Schließung der Lücken in unserem Verständnis über die Herkunft chemischer Elemente. Levan gibt an, dass die Erforschung dieser fehlenden Teile dank der fortschrittlichen Fähigkeiten des Webb-Teleskops möglich geworden sei.

Wissenschaftler glauben, dass die vom JWST beobachteten Neutronensterne einst gewöhnliche massereiche Sterne waren, die vor ihrer Verschmelzung in einer Galaxie existierten. Als einer dieser Sterne das Ende seiner Lebensdauer erreichte und als Supernova explodierte, wurde er aus seiner Galaxie herausgeschleudert und reiste 120,000 Lichtjahre entfernt. Der zweite Stern folgte diesem Beispiel, doch die beiden Körper blieben auch nach der Vertreibung aus ihrer Heimatgalaxie gravitativ gebunden.

Die Vereinigung der beiden Neutronensterne zu einem einzigen Gebilde erfolgte Hunderte Millionen Jahre später, wobei dieses bemerkenswerte Ereignis am 7. März dieses Jahres stattfand. Die als Kilonova bekannte kosmische Verschmelzung erzeugte einen Gammastrahlenausbruch (GRB), der rekordverdächtige 200 Sekunden lang beobachtet wurde. Der Nachweis von Tellur in den Trümmern rund um die Fusion wurde durch die Beobachtungen des JWST sowie durch die Bemühungen des Fermi-Weltraumobservatoriums und des Neil-Gehrrels-Swift-Observatoriums ermöglicht.

Dieser neue astronomische Befund stärkt unser Verständnis der Entstehung schwerer Elemente und eröffnet spannende Möglichkeiten für zukünftige Entdeckungen. Wie Ben Gompertz, Professor an der Universität Birmingham im Vereinigten Königreich, feststellte, hat das James Webb-Weltraumteleskop bereits alle Erwartungen übertroffen und hat das Potenzial, noch schwerere Elemente aufzudecken und damit unser Wissen über das Universum zu revolutionieren.

FAQ:

F: Was ist das James Webb-Weltraumteleskop?

A: Das James Webb-Weltraumteleskop ist ein leistungsstarkes Weltraumobservatorium der NASA.

F: Warum gilt Tellur auf der Erde als selten?

A: Tellur ist auf der Erde selten, da es hauptsächlich in Verbindung mit Gold, Kupfer und anderen Mineralien vorkommt.

F: Was ist eine Kilonova?

A: Eine Kilonova ist ein astronomisches Ereignis, das auftritt, wenn zwei Neutronensterne kollidieren, was zur Freisetzung enormer Energiemengen und zur Entstehung schwerer Elemente führt.

Quelle: [NASA](https://www.nasa.gov/)