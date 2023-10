Neue Studienergebnisse zeigen, dass Winde mit einer Geschwindigkeit von tausend Meilen pro Stunde Quarzkristalle durch die Atmosphäre von WASP-17b tragen

Eine neue Studie unter der Leitung von Daniel Grant von der Universität Bristol hat herausgefunden, dass die Atmosphäre von WASP-17b, einem fernen Gasriesenplaneten, winzige Quarzkristalle enthält. Das James Webb Space Telescope (JWST) beobachtete die Winde mit einer Geschwindigkeit von tausend Meilen pro Stunde, die diese Quarzpartikel durch die glühend heiße Atmosphäre trugen.

WASP-17b ist ein Exoplanet, der für seine extremen Bedingungen bekannt ist. Er umkreist seinen Stern in einer Entfernung von nur 7.8 Millionen Kilometern (4.9 Millionen Meilen) und hat eine Tagestemperatur von etwa 1,500 Grad Celsius (ungefähr 2,700 Grad Fahrenheit). Die Atmosphäre des Planeten hat sich aufgrund seiner Nähe zum Stern ausgedehnt und hat nun fast den doppelten Durchmesser des Jupiters.

Grant und sein Team nutzten das Mittelinfrarotinstrument des JWST, um WASP-17b beim Durchgang durch seinen Stern zu beobachten. Das Instrument entdeckte Sternenlicht, das von der Atmosphäre des Planeten blockiert wurde, was zu einem Transmissionsspektrum führte. Dieses Spektrum zeigte das Vorhandensein von Wasserstoff, Helium, Kohlendioxid, Wasserdampf und Quarzkristallen.

Quarz ist eine Art Silikatmineral, das häufig in den Gesteinskörpern des Sonnensystems vorkommt. Frühere Beobachtungen haben Silikate in der Atmosphäre heißer Jupiter-Exoplaneten entdeckt, es handelte sich dabei jedoch um komplexere Magnesium-reiche Kristalle. Die in der Atmosphäre von WASP-17b beobachteten Quarzkristalle sind kleiner und messen etwa 10 Nanometer.

Grant erklärte, dass die hohen Temperaturen und niedrigen Drücke in der Atmosphäre von WASP-17b die Bildung fester Kristalle direkt aus dem Gas unter Umgehung der flüssigen Phase ermöglichen. Die Quarzkristalle werden von den starken Winden des Planeten getragen und bilden an der Tag-Nacht-Endzone in großer Höhe Dunstwolken. Diese Dunstpartikel gelangen dann auf die Tagseite und verdampfen in der extremen Hitze.

Die Entdeckung von Quarzkristallen in der Atmosphäre von WASP-17b liefert Einblicke in die Prozesse und die Zusammensetzung der Atmosphären von Exoplaneten. Die Studie wurde im Oktober in den Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

