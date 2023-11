Astronomen fordern JWST auf, die Geheimnisse des Galaktischen Zentrums zu erforschen

By

Astronomen sind seit langem fasziniert von den rätselhaften Spiralarmen unserer Milchstraße. Diese kolossalen Strukturen, die mit unzähligen Sternen geschmückt sind, haben wiederum Fragen zu den Prozessen aufgeworfen, die die Entwicklung von Galaxien im gesamten beobachtbaren Universum vorantreiben. Um tiefer in die Geheimnisse der galaktischen Entwicklung einzutauchen, setzen sich über 100 Astronomen aus mehr als 80 Institutionen weltweit dafür ein, dass das James Webb Space Telescope (JWST) eine umfassende Untersuchung der innersten Regionen der Milchstraße durchführt.

Das Herz der Milchstraße, bekannt als Galaktisches Zentrum (GC), ist nach wie vor ein Thema großer Faszination und ungelöster Rätsel. Wissenschaftler sind besonders fasziniert von der Rolle von Sagittarius A*, dem supermassiven Schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie, in seinen Evolutionsprozessen. Sie fragen sich auch, warum die Sternentstehung in den kalten, dunklen Molekülwolken der Milchstraße im GC langsamer ist als erwartet. Darüber hinaus verwirrt die Entstehung zentraler Sternhaufen die Forscher weiterhin.

Das JWST präsentiert eine Lösung für die Herausforderungen, die sich aus der Erforschung des Galaktischen Zentrums ergeben. Mit seiner außergewöhnlichen Auflösung und seinen Infrarotfähigkeiten kann das Teleskop effektiv durch die dichte Sternenpopulation und die verdeckenden Staubwolken hindurch beobachten, die bodengestützte Beobachtungen behindern. Mithilfe seiner Nahinfrarotkamera (NIRCam) und speziellen Filtern, die die Spektren des Infrarotlichts trennen, kann das JWST die Staubschleier durchdringen und die verborgenen Geheimnisse des GC enthüllen.

Darüber hinaus ermöglicht die Fähigkeit des JWST, längere Wellenlängen des Infrarotlichts zu beobachten, die Untersuchung von Galaxien im frühen Universum, wo die durch die Ausdehnung des Universums verursachte Streckung der Lichtwellen die Wellenlänge erhöht. Diese Beobachtung wird als Rotverschiebung oder Doppler-Effekt bezeichnet. Infrarotlicht mit längeren Wellenlängen und geringerer Energie ist für das menschliche Auge unsichtbar, aber vom JWST erkennbar.

Allerdings kann ein einzelnes Teleskop nicht das gesamte Galaktische Zentrum erfassen. Daher betont der Vorschlag die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teleskopen, darunter dem Atacama Large Millimeter Array (ALMA), dem Hubble-Weltraumteleskop, dem Römischen Weltraumteleskop, dem Extremely Large Telescope des Europäischen Weltraumobservatoriums und dem japanischen Astrometriesatelliten JASMINE, um die Ergebnisse des JWST zu unterstützen .

Die vorgeschlagene Multi-Epochen-Untersuchung, die in Abständen von einem, fünf und zehn Jahren geplant ist, zielt darauf ab, die Geheimnisse des Schwarzen Lochs der Milchstraße, Sgr A*, und seinen Einfluss auf die Entwicklung der Galaxie zu entschlüsseln. Durch die Überwachung der Sternentstehungsrate hoffen Astronomen, Einblicke in die Wachstumsgeschichte von Sgr A* und die Gesamtsternbildung im Galaktischen Zentrum zu gewinnen. Darüber hinaus zielt die Untersuchung darauf ab, die Messungen der Initial Mass Function (IMF) zu verfeinern, die die relative Anzahl großer und kleiner Sterne bestimmt, die in einer Population gebildet werden.

Während das JWST bei Astronomen auf der ganzen Welt ein äußerst gefragtes Teleskop ist, stellt seine begrenzte verfügbare Zeit eine Herausforderung dar. Angesichts der hohen Überbuchungsrate ist die Sicherung der Beobachtungszeit im JWST äußerst wettbewerbsfähig. Dennoch machen das potenzielle Wissen und Verständnis, das durch die Erforschung der Geheimnisse des Galaktischen Zentrums gewonnen wird, es zu einem lohnenden Unterfangen.

FAQ:

F: Warum ist die Beobachtung des Galaktischen Zentrums schwierig?

A: Das Galaktische Zentrum ist dicht mit Sternen besiedelt, was es für kleinere Teleskope schwierig macht, einzelne Sterne zu unterscheiden. Darüber hinaus verdecken große Staubwolken die Sicht auf das Galaktische Zentrum von der Erde aus.

F: Wie kann das JWST diese Herausforderungen meistern?

A: Die Größe des JWST verleiht ihm eine hervorragende Auflösung, sodass er Sterne effektiv voneinander trennen kann. Darüber hinaus ermöglicht es seine Infrarotfähigkeiten, durch den Staub zu sehen, was mit anderen Teleskopen nicht möglich ist.

F: Welche anderen Teleskope werden das JWST bei der Erforschung des Galaktischen Zentrums unterstützen?

A: Das ALMA- und Hubble-Weltraumteleskop sowie zukünftige Teleskope wie das Römische Weltraumteleskop, das Extremely Large Telescope des Europäischen Weltraumobservatoriums und der japanische Astrometriesatellit JASMINE werden zusammenarbeiten, um die Ergebnisse des JWST zu ergänzen.

F: Welche Aspekte des Galaktischen Zentrums werden in der vorgeschlagenen Umfrage untersucht?

A: Ziel der Untersuchung ist es, die Rolle des Schwarzen Lochs Sgr A* in der Entwicklung der Milchstraße zu untersuchen. Außerdem geht es darum, die vergleichsweise langsame Sternentstehung im Galaktischen Zentrum und die Entstehung zentraler Sternhaufen zu verstehen.

F: Was ist die anfängliche Massenfunktion (IMF)?

A: Der IWF bestimmt die relative Häufigkeit großer und kleiner Sterne, die in einer Sternpopulation gebildet werden. Es liefert wichtige Informationen über die Lichtproduktion von Sternpopulationen, insbesondere in Galaxien, die zu weit entfernt sind, um einzelne Sterne zu beobachten.